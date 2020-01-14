Цифра дня. В каком возрасте белорусы несчастнее всего

Учёные из Дартмутского колледжа провели исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте люди во всём мире чувствуют себя самыми несчастливыми. Его результаты недавно опубликовало Национальное бюро экономического развития (США).

Как сообщает Bloomberg, всего было проанализировано 132 государства (37 развитых и 95 развивающихся). Учёные соотнесли психологическое ощущение благополучия с возрастом респондентов и построили так называемую «кривую счастья».

Так, жители развитых стран (например, США, Канада, Англия, Германия, Япония) чувствуют себя наименее счастливыми в возрасте 47,2 лет, а развивающихся, к которым учёные относят Беларусь, — в 48,2 года.

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