Тяжкие телесные. Слуцкая ГАИ ищет свидетелей и очевидцев трёх ДТП

Все три аварии произошли в конце 2019 года. «Кур'ер» напоминает обстоятельства ДТП.

Таксист сбил студентку

Школьный автобус с детьми врезался в «Газель»

Авария произошла 26 ноября около 8 утра. Водитель такси за рулём Renault Megane Scenic ехал со стороны медколледжа в сторону 1-го переулка М. Богдановича. На нерегулируемом пешеходном переходе рядом с мостом через реку Случь он сбил 18-летнюю студентку, которая переходила дорогу. Девушку с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.Авария произошла около 16.40 18 декабря. Водитель автобуса ехал со стороны деревни Вынищи. Поворачивая налево со второстепенной дороги на трассу Р23 (89-й км), он не уступил «Газели», которая ехала в направлении Слуцка.

Водитель автобуса и двое школьников не пострадали. Водителя грузовика зажало в кабине. Из автомобиля его деблокировали сотрудники РОЧС. Пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.

Минивэн сбил жительницу Слуцка

Авария произошла 26 декабря около 17.15 в районе АЗС «Лукойл». Случчанка переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель на минивэне Citroen ехал со стороны Весеи и сбил женщину в своей полосе движения. Пешехода с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.

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Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данных ДТП, обратиться по телефонам: (8029) 639 69 92 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!