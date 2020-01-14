В прошлом 2019 году сотрудники Солигорской межрайонной

инспекции охраны животного и растительного мира выявили 154 нарушения природоохранного законодательства. Об этом рассказал «Кур'еру» Николай Новик, заместитель начальника Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Чаще всего, 80 раз, жители Слуцкого и Солигорского районов нарушали правила лесопользования. За прошедший год инспекторы выявили 86 кубометров незаконных порубок деревьев (этого хватило бы, чтобы построить деревянный дом площадью около 70 м2). Установлено 52 нарушения правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Во время рейдов изъято 170 сетей общей длиной 8,160 км (этого бы хватило, чтобы протянуть сети по всей Случи, проходящей через Слуцк).

Также изъято 32 других орудия рыболовства. Изъято, сдано, уничтожено 65 кг незаконно добытой рыбы. Выявлено 7 нарушений правил ведения охотничьего хозяйства. У браконьеров изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, 5 из которых — незарегистрированные. Кроме того, инспекторы изъяли 6 запрещённых орудий охоты.

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