Чтобы предупредить пожары и гибель людей от них, с 20 января по 20 февраля во всех уголках Беларуси, в том числе в Слуцке, пройдёт республиканская акция «Безопасность — в каждый дом!».

Неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнём и незнание правил безопасности по-прежнему остаются основными причинами пожаров в жилье. Для привлечения внимания граждан к проблеме возникновения пожаров и гибели на них спасатели будут использовать различные формы работы. Акция состоит из 5 этапов.

Первый этап пройдёт с 20 по 26 января. Целевой аудиторией станут люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Профилактическая работа будет проведена на базе отделений дневного пребывания в наркологических диспансерах, в опорных пунктах общественного правопорядка.

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На втором этапе акции, который пройдёт с 27 января по 2 февраля, акцент будет сделан на работу с одинокими и одиноко проживающими пожилыми людьми, пенсионерами. Специально для этого спасатели отправятся в отделения дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения, а также будут проводить профилактику на открытых площадках сельских советов. Профилактические беседы, демонстрация видеофильмов, викторины по ОБЖ, квест-игры, концертная программа, яркая наглядно-изобразительная продукция — неполный список того, что войдёт в арсенал обучения работниками МЧС.

Третий этап состоится с 3 по 9 февраля в организациях и предприятиях. Для гостей мероприятий от спасателей будут подготовлены лекции, тематические конкурсы и викторины, фильмы и ролики на тему ОБЖ.

Четвёртый этап пройдёт с 10 по 16 февраля в вузах, лицеях, колледжах. Полезную информацию с правилами безопасности будут передавать по радиоузлам, стены учебных корпусов заполнят красочные листовки с логотипом акции, а для того, чтобы обратить внимание на важные вопросы современной молодёжи, спасатели будут использовать максимально интересные формы работы. Помимо бесед и развлекательно-обучающих программ, это будут игры «Где логика?», интеллектуальные турниры «Брейн-ринг» и многое другое.

Пятый этап состоится с 17 по 20 февраля в местах массового пребывания людей — на открытых площадках, рынках, в крупных торговых и детских развлекательных центрах.

Традиционно в проведении акции к работникам МЧС присоединятся активисты БМООСП, члены клубов юных спасателей-пожарных, студенты и работники других организаций.