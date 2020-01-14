Январские «Щедрые Дни» в магазинах КУП «Слуцкторг»

В магазинах КУП «Слуцкторг» с 15 по 31 января 2020 скидка 10%.

В магазинах № 11 «Электротовары» (ул. Ленина, 102), № 29 «Электротовары» (Базарная площадь), на мелкую бытовую технику и светильники.

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В магазинах № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 12 «Посудохозяйственный» (Ул. Копыльская, 5) каждую среду и пятницу с 16:00.

В магазинах № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118), № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь) каждый вторник и субботу.

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555