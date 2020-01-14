Insta-рецепт. Сосиски в тесте на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить сосиски в тесте на слуцких дрожжах (Interferm).
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Сосиски в тестеИнгредиенты
- для теста: 250 тёплой воды, 1 ст.л. сахара, 15 г свежих дрожжей, 1 ч.л. соли, 40 г растительного масла, 400 г муки;
- сосиски — 16 шт.;
- желток для смазывания;
- кунжут по желанию.
Приготовление
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- В тёплую воду добавить сахар, дрожжи. Хорошо размешать и оставить на 10 минут.
- В опару добавить соль, растительное масло и муку.
- Вымесить тесто и оставить для подъёма в тёплом месте на один час.
- Готовое тесто разделить на 16 частей. Сформировать из каждого полоску.
- Сосиски обрезать с двух сторон. Каждую обмотать полоской теста.
- Смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать в духовке 20 минут при 200 °C.
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