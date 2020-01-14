Insta-рецепт. Сосиски в тесте на слуцких дрожжах

Ольга Паздерина
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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить сосиски в тесте на слуцких дрожжах (Interferm).

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Сосиски в тесте

Insta-рецепт. Сосиски в тесте на слуцких дрожжах
Фото: Амина Палазник
Ингредиенты

  • для теста: 250 тёплой воды, 1 ст.л. сахара, 15 г свежих дрожжей, 1 ч.л. соли, 40 г растительного масла, 400 г муки;
  • сосиски — 16 шт.;
  • желток для смазывания;
  • кунжут по желанию.

Приготовление

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  1. В тёплую воду добавить сахар, дрожжи. Хорошо размешать и оставить на 10 минут.
  2. В опару добавить соль, растительное масло и муку.
  3. Вымесить тесто и оставить для подъёма в тёплом месте на один час.
  4. Готовое тесто разделить на 16 частей. Сформировать из каждого полоску.
  5. Сосиски обрезать с двух сторон. Каждую обмотать полоской теста.
  6. Смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать в духовке 20 минут при 200 °C.

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Insta-рецепт. Сосиски в тесте на слуцких дрожжах

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