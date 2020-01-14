Insta-рецепт. Сосиски в тесте на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить сосиски в тесте на слуцких дрожжах (Interferm).

Партнёр рубрики — магазин «Радуга». Здесь вы найдёте любые продукты для ваших кулинарных шедевров.

Сосиски в тесте

для теста: 250 тёплой воды, 1 ст.л. сахара, 15 г свежих дрожжей, 1 ч.л. соли, 40 г растительного масла, 400 г муки;

сосиски — 16 шт.;

желток для смазывания;

кунжут по желанию.

Приготовление

Реклама

В тёплую воду добавить сахар, дрожжи. Хорошо размешать и оставить на 10 минут. В опару добавить соль, растительное масло и муку. Вымесить тесто и оставить для подъёма в тёплом месте на один час. Готовое тесто разделить на 16 частей. Сформировать из каждого полоску. Сосиски обрезать с двух сторон. Каждую обмотать полоской теста. Смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать в духовке 20 минут при 200 °C.

Больше вкусных рецептов ищите в Instagram Амины.

От партнёра

Щедрые будни в торговой сети «Радуга»! Только 13, 14 и 15 января:

Кофе Nescafe Gold растворимый с добавлением молотого, 190 г — 8,49 руб.;

Шоколад белый пористый Nestle, 82 г — 1,19 руб.;

Весовой торт-пирожное собственного производства в ассортименте, кг — 5,99 руб.

«Радуга» — качество и цены как для своих!