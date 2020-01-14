В Солигорске воспитатель детсада поцарапала ребёнка. Её уволили, а суд оштрафовал на 540 рублей

Воспитателя Наталью Николаевну суд привлёк к административной ответственности — жительница Солигорска должна оплатить штраф за «умышленное причинение телесного повреждения». Она уволена и с решением не согласна — собирается его обжаловать.

Об этом сообщает TUT.BY.

Что произошло

Родители мальчика обратились в милицию, посчитав, что их сына Никиту расцарапала воспитательница. Царапины были на груди, под мышкой след от пальцев руки.

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По словам мамы Никиты, воспитатель сама позвонила ей в тот день и рассказала о случившемся. Мальчик ел шоколад, который достал из чужого шкафчика, а потом выяснилось: другой мальчик разрешил ему взять свои сладости. Воспитатель пыталась поговорить с сыном, удерживала Никиту и оставила своими ногтями царапины.

Решение суда

10 января суд Солигорского района привлёк Наталью Николаевну к административной ответственности. В постановлении говорится: она удерживала руками за плечи 6-летнего Никиту, умышленно причинив ему телесные повреждения в виде ссадин.

Воспитатель оштрафована на 20 базовых величин (540 рублей). Эти деньги пойдут в доход государства, моральную компенсацию родители Никиты не заявляли.

Воспитатель будет судиться

Наталья Николаевна также обратилась с иском о восстановлении на работе, выплате ей зарплаты, которой лишилась. Также воспитатель будет настаивать, чтобы из трудовой книги убрали запись «уволена в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, п. 3. ст. 47 Трудового кодекса РБ».

Кроме того, женщина заявила моральную компенсацию в размере 4000 рублей.