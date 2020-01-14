С 2021 года в Беларуси ограничат использование пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Власти также намерены поэтапно ограничить максимальную вместимость полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно.

Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 7 от 13 января «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».

Запрет пластиковой посуды в общепите и ограничение по продаже пива в такой посуде

В постановлении среди прочего прописано, что власти планируют ввести запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общепита. В этом году чиновники должны определить, какая конкретно посуда попадёт под запрет.

Реклама

Из других планов — поэтапное снижение максимальной вместимости полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно.

Соответствующие изменения должны подготовить в 2021 году.

Удар по импорту пластика и выпуск биоразлагаемой упаковки

Минсельхозпрод, «Беллесбумпром», облисполкомы и Минский горисполком займутся в 2021—2023 годах вопросом производства сырья для выпуска биоразлагаемой упаковки. Для производства такой упаковки намерены найти инвестора.

Власти также планируют подготовить предложения по ограничению ввоза в Беларусь различных видов пластиковой упаковки. Для этого намерены озадачиться вопросами таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования. Эти предложения хотят представить на одном из заседаний Коллегии (или Совета) Евразийской экономической комиссии.

Депозитная система и стимулирование рублём за использование экологичной упаковки

За нынешний и 2021 годы власти намерены внедрить депозитную (залоговую) систему обращения потребительской упаковки.

Чиновники хотят также заняться «экономическим стимулированием снижения использования полимерной упаковки». Как конкретно намерены стимулировать рублём, не сообщается.

Чем ещё в ближайшие три года намерены заняться в Беларуси

1. Созданием объектов по сортировке и использованию твёрдых коммунальных отходов (в том числе по переработке отходов полимерной упаковки).

2. Увеличением производственных мощностей по сортировке смешанного стеклобоя (по мере загрузки имеющихся).

3. Увеличением производственных мощностей по выпуску стеклянной тары (с учётом обеспечения потребностей отечественных перерабатывающих предприятий).

Ранее: