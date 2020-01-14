В нашу поликлинику привезли суперсовременное оборудование. Видео

Евгений
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В Слуцкую ЦРБ привезли сверхновое оборудование для анализа мочи 180 образцов в час!

Видео снято рядом с входом в лабораторию (справа от кабинета «начальник кадров»).

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2 Авторы комментариев
Osoboe mnenieIt is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Сверхновое или не сверхновая, а помочиться в баночку нужнои как помочатся и выставят так там весь подоконник с баночками в сцулях.

Вы должны войти , чтобы проголосовать1Вы должны войти , чтобы проголосовать 
14 января 2020 08:33
Osoboe mnenie
Участник
Osoboe mnenie

К этому оборудованию дало еще нормальных специалистов. А где взять?

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
14 января 2020 09:09