В нашу поликлинику привезли суперсовременное оборудование. Видео

В Слуцкую ЦРБ привезли сверхновое оборудование для анализа мочи 180 образцов в час!

Видео снято рядом с входом в лабораторию (справа от кабинета «начальник кадров»).

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