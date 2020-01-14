Какие налоговые изменения ждут ипэшников в 2020 году

Президент подписал указ «О налогообложении». Он устанавливает новые ставки некоторых налогов и акцизов, вычетов и доходов, освобождаемых от подоходного налога. Некоторые изменения касаются и ИП. Читайте, что изменится для индивидуальных предпринимателей.

Выручка и «упрощёнка»

С 1 января для ИП увеличился предельный порог валовой выручки для упрощённой системы налогообложения. Для её применения (с уплатой НДС либо без) он составляет 441 000 рублей (раньше — 420 000 рублей). Для перехода на «упрощёнку» с 1 января 2021 года размер валовой выручки за первые 9 месяцев 2020 года для ИП не должен превысить 330 750 рублей.

НДС

С начала года был проиндексирован критерий для признания индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС в текущем году. Платить НДС нужно будет тем, чья сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг, сдачи имущества в аренду превысит 441 000 рублей (раньше — 420 000 рублей).

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Доход и вычет

Также с 1 января для ИП, а также для адвокатов (работающих индивидуально) и нотариусов (работающих в нотариальный конторах) увеличился размер дохода, при котором положен стандартный налоговый вычет. Сейчас он составляет 2126 рублей (раньше — 1994 рубля). При этом увеличился и сам размер вычета (суммы, не облагаемой налогом). Сейчас он равен 117 рублям (раньше — 110 рублей).

Налоговая тайна

Кроме того, согласно указу, не будут признаваться налоговой тайной некоторые сведения об ИП и об организациях, предоставляемые посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы:

об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин)

и применяемых особых режимах налогообложения,

о среднесписочной численности работников,

а также содержащиеся в годовой бухгалтерской и/или финансовой отчётности.

В ТЕМУ. Указ президента также вносит некоторые изменения по подоходному налогу для физлиц. Подробнее можно прочитать в материале «Что не облагается подоходным налогом в 2020 году и какие налоговые вычеты можно получить»