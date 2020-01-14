«Необходимо оформить на адрес вашего e-mail»… Обязаны ли жители Слуцка переходить на электронные жировки

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Оксана Бурлаченко, написав, что в почтовом ящике обнаружила послание от ЖКХ, в котором говорится, что «необходимо оформить предоставление извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде на адрес вашей электронной почты».

«Назревает вопрос: что делать людям, у которых не то что электронной почты нет, но и компьютера никогда не было? Конкретно речь о пенсионерах. И их достаточно много. И не у всех есть дети, которые смогут помочь. ЖКХ решило экономить на бумаге?» — возмущается женщина.

Ответ специалистов

В расчётно-справочном центре Слуцкого ЖКХ пояснили, что данный призыв является добровольным, а не принудительным.

«Мы предлагаем случчанам возможность получать жировки в электронном виде. Ведь тенденции современной жизни ведут нас к современным методам получения информации о начисленных услугах и осуществления их оплаты. И делается это в первую очередь для людей, — поясняет специалист. — Появилась возможность, не находясь непосредственно по месту жительства, посмотреть жировку в своей электронной почте и произвести оплату. Более молодое поколение с удовольствием воспользовалось такой возможностью, отказавшись от бумажного варианта. Что касается пенсионеров и тех людей, которые не смогут освоить электронную версию, то для них ничего не изменится. Они продолжат получать бумажные жировки в почтовый ящик».

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В тему. В Слуцке можно отказаться от получения бумажных жировок. Как это сделать

Специалист расчётно-справочного центра отметила, что переход на электронные жировки делается в том числе в целях экономии. «Переход на электронные жировки позволит сократить расходы на закупку бумаги и красок. Если подумать об этом глобальнее, тем самым мы сбережём природные ресурсы и экологию страны», — добавила специалист.

Что думают читатели

Лев Лев: «Совсем не обязательно что-либо делать. Можно, как и раньше, получать бумажный вариант, при вашем желании — будет приходить к вам на электронную почту. Написано, конечно, не корректно… „вам необходимо“… Это только ваше желание».

Екатерина Смоляр: «О пенсионерах и инвалидах, у которых даже не обустроены должным образом подъезды для колясок, кто-то вообще подумал? Это ущемляет права обычных граждан! По желанию — пусть кому-то и присылают, но если это будет принудительно, то обнаглели!»

Жанна Свирепа: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек! И это правда. В нашей семье был случай, когда пришли из ЖКХ проверять счётчики на воду и сказали, что у нас нет оплаты. А мы платили и чеки собираем. В общем, произошёл сбой в компьютерах и, если бы не наши чеки, то ничего бы мы не доказали, пришлось бы ещё раз платить!»

Ekaterinka Nikolaenkko: «Это только ваше желание. По-прежнему будет два вида получения. Вообще не понимаю этих бумажек, когда можно получать через интернет. Особенно молодёжи касается. Стараются всё перевести в электронный вид, и найдутся ведь недовольные».

Вадим Сергеевич: «Я и не пенсионер, а у меня нет электронной почты. Не нужна она мне».

Анастасия Прилищ: «Делают же, как вам удобнее, а про иные категории граждан, то они явно это учтут и будут так же разносить им по квартирам».

Юленька Метла: «Не вижу проблемы. Пришло на электронную почту извещение, и, если нужна эта бумажка, распечатайте её. А вообще, это желание жильца, в каком виде он хочет получать извещение. Никто никого не принуждает оформлять извещение в электронном виде».