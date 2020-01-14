Двух братьев надо убить… Большинство участников опроса в Слуцке согласились, что смертная казнь нужна

Двух братьев из Черикова Могилёвской области — 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых — приговорили к смертной казни по обвинению в жестоком убийстве 47-летней местной учительницы-дефектолога Натальи Кострицы. Это первый смертный приговор в Беларуси в 2020 году.

КОНТЕКСТ. В апреле 2019 года два брата из чувства мести за то, что учительница сообщила органам опеки о ненадлежащем отношении их сестры к её малолетним детям, долго избивали женщину и нанесли ей более 130 ударов ножом. После расправы злоумышленники украли у педагога компьютер и подожгли дом.

«Кур'ер» спросил у читателей, как они относятся к смертной казни? В опросе поучаствовало 974 человека. И вот какие результаты:

74,7% участников проголосовали за смертную казнь, считая, что иначе преступники потеряют страх или что высшая мера наказания является вынужденным злом.

И только 18,17% читателей проголосовали против смертной казни из соображений гуманности и потому что есть много примеров, когда казнили невиновных.

На минувшей неделе эта тема была на vk.com/kurjer одной из самых дискуссионных.

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Что пишут читатели

Марина Тузина: «Простить, а потом застрелить. В данном случае именно так. Все такие гуманные, пока не прошлись по их ценностям и близким».

Андрей Кунцевич: «А разве после расстрелов убийств стало меньше? Не спорю, что туда им и дорога. Но я категорически против казни».

Анжелика Тимченко: «И эти мальчики, и все, кто принимает участие в деле, будут иметь дело с Богом. Не будьте распорядителями их жизни. Загляните к этим детям в души, они несчастны. Да и если бы это были дети тех людей, которые приговор выносили, то не было бы такого исхода, искали бы, как помиловать своё дитя».

Яна Фролова: «Разве ваш Бог распорядился, чтобы невинную женщину убили, а этих „несчастных“ помиловали? Какая-то несправедливая делёжка у вашего Бога! А теперь представьте, что эти „несчастные дети“ убили ваше дитя. Что вы скажете? Да любой родитель сам бы исполнил смертный приговор, узнав что его ребёнка убили! И не нужно громких слов о гуманности. 130 ударов ножом! Они знали, что творят. Лишая жизни, отдай свою! По-моему, это справедливый обмен».

Сергей Цыбулько: «Государство, которое берёт на себя право лишать граждан жизни, уподобляется убийце, которого оно судит. А убийца превращается в жертву, за которую его судят».

Андрей Кунцевич: «К сожалению, люди не понимают, что смертный приговор — это тоже убийство. И они такие же преступники, которые отнимают жизнь у человека, пусть и виновного».

Катерина Дайлид: «Как бы страшно ни звучало, но в таких случаях, когда изнасиловали или жестоко убили, нужно делать всё то же самое и с ними. Потому что становится страшно жить, когда рядом происходят такие вещи».

Елена Никитина: «Казнь — это не наказание, а убийство. Наказание — это пожизненное заключение, которое многие приравнивают к прощению».

Denny Kochnev: «Ой, дураки… Вот жалко таких ребят. Ещё совсем молодые, а руки уже в крови. Что их на такой жестокий поступок подтолкнуло? Ещё-то и жизни не видели… Я не за и не против, просто жаль и ребят, и учительницу».

Виктор Малиновский: «На жестокость надо отвечать ещё большей жестокостью — и всё тут. Без всяких сожалений и Библии».

Nikolette Sardinio: «А судьи кто? Любого можно подвести под вышку. Назад не откатишь. Можно создать виновному соответствующие условия до конца дней. Пусть страдает. Это, как по мне, инструмент страха. И его в последнее время стало многовато. Бояться стали скорее законопослушные граждане. А страх и отсутствие справедливости разрушает личность. Так и живём. Я против смертной казни».

Екатерина Смоляр: «В мировой практике хватает случаев, когда сажали на пожизненно, а потом оправдывали. Раз имеют место быть такие случаи, то нет гарантии, что человек виновен. Из тюрьмы можно выйти оправданным, но „с того света“ — нет. Только тюрьма, пусть и пожизненно».

Александр Хадаровіч: «Отправить их пожизненно работать в Колыму. Ещё и родителей привлечь к уголовной ответственности».