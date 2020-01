View this post on Instagram

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Минска ————————————— 14.01.2020 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о начале поисково-спасательных работ. На высоте 4800 м. (скалы Пастухова) альпинист одиночка 1983 г. р. из г. Минска, получил травму вследствие падения и попросил о помощи. Альпинист зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском ВПСО МЧС России. По состоянию на 07:25 14.01.2020 года, поисково-спасательные работы завершены, пострадавшего туриста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, с травмой грудной клетки. В поисково-спасательных работы привлекались спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 6 человек и 2 единиц техники. Уважаемые жители и гости республики! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах. Видео: @elbrusgo5642 #МЧСКБР #ЭВПСО #спасатели #пср #спасение