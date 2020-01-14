Во вторник, 14 января, 36-летний минчанин упал с Эльбруса — самой высокой горной вершины России и Европы. Альпинист-одиночка сорвался во время подъёма с высоты 4,8 тысячи метров, но удивительным образом выжил.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пострадавшего белоруса, который сумел попросить о помощи, искали шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолёта. Нашли мужчину в 7.25 по местному времени. Минчанина спустили на поляну Азау и передали сотрудникам «скорой», которые обнаружили у него травму грудной клетки. Сейчас все поисково-спасательные работы завершены.

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