Во вторник, 14 января, 36-летний минчанин упал с Эльбруса — самой высокой горной вершины России и Европы. Альпинист-одиночка сорвался во время подъёма с высоты 4,8 тысячи метров, но удивительным образом выжил.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пострадавшего белоруса, который сумел попросить о помощи, искали шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолёта. Нашли мужчину в 7.25 по местному времени. Минчанина спустили на поляну Азау и передали сотрудникам «скорой», которые обнаружили у него травму грудной клетки. Сейчас все поисково-спасательные работы завершены.
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Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Минска —————————————
14.01.2020года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о начале поисково-спасательных работ. На высоте 4800 м. (скалы Пастухова) альпинист одиночка 1983 г. р. из г. Минска, получил травму вследствие падения и попросил о помощи. Альпинист зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском ВПСО МЧС России. По состоянию на 07:25 14.01.2020года, поисково-спасательные работы завершены, пострадавшего туриста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, с травмой грудной клетки. В поисково-спасательных работы привлекались спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 6 человек и 2 единиц техники. Уважаемые жители и гости республики! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах. Видео: @elbrusgo5642 #МЧСКБР #ЭВПСО #спасатели #пср #спасение
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