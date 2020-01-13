В Минской области в ванной отец нашёл тело 11-летней дочери. Она могла погибнуть из-за «зарядки» мобильника

Девочку без признаков жизни в ванной комнате нашёл отец. Это произошло 11 января. Обстоятельства гибели 11-летнего ребёнка устанавливают следователи.

На теле ребёнка следователи обнаружили телесные повреждения, которые характерны для электротравмы. Также в ванной комнате был подключённый к электрической розетке удлинитель, в который было подключено зарядное устройство с мобильным телефоном.

«Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности», — сообщает Следственный комитет.

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Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.