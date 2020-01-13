В Беларуси создали робота-журналиста

В Беларуси готовятся протестировать искусственный интеллект, который без участия человека может задавать собеседнику осмысленные вопросы и создавать на основе ответов текст. Нейросеть разработала крупная белоруско-российская софтверная компания.

Искусственный интеллект оценивает собеседника и создаёт подходящие ему вопросы. Нейросеть способна провести психологическую оценку собеседника и выбрать вопросы, которые вызовут у него эмоциональный отклик, сообщает БелТА.

По задумке авторов, нейросеть можно будет использовать не только в качестве интервьюера для создания журналистских текстов, а также, например, для опросов и собеседований при приёме на работу.

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Широкий доступ к новинке появится только после того, как авторы закончат разработку специального веб-сервиса.