Жена погибшего в Старых Дорогах контрактника о происшествии узнала из СМИ

На выходных стало известно о гибели в Старых Дорогах сержанта-контрактника, который умер в больнице после того, как получил травму в воинской части. У Дмитрия Грицкевича остались 20-летняя жена Мария и двое годовалых детей — Даник и Егор.

Об этом сообщает Onliner.

О том, что в Стародорожском гарнизоне произошло ЧП, Мария прочитала в интернете. В то, что умер её муж, она не поверила. По словам девушки, ей не звонили ни из больницы, ни из воинской части. Через некоторое время смерть мужа подтвердила родственница: позвонила и сказала, что это действительно Дмитрий.

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Фотографии из личного архива

Мария сейчас в декретном отпуске, раньше работала учителем в загородной школе. Семья переехала в Старые Дороги из Снова, когда Дмитрий пошёл работать по контракту после армии. О семье мужа девушка говорит, что родители — порядочные люди, трудоголики.

Мария рассказывает, что Дмитрий был доволен, получив повестку в армию, ему там нравилось и он никогда не жаловался: всегда был в настроении и рассказывал армейские шутки.

КОНТЕКСТ. 10 января Министерство обороны сообщило, что в Старых Дорогах сержант контрактной службы нарушил технику безопасности: пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача. Сержанта зажало между гусеницей тягача и буксировочным тросом. Его освобождали спасатели. Сержант получил травмы различной степени тяжести. Врачи боролись за его жизнь, но 11 января он умер. Сержант служил в Старых Дорогах с 2018 года.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким сержанта. Военное ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку семье военнослужащего.