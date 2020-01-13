Что не облагается подоходным налогом в 2020 году и какие налоговые вычеты можно получить

Президент подписал указ «О налогообложении». Он устанавливает новые ставки некоторых налогов и акцизов, а также размеры налоговых вычетов и доходов, освобождаемых от подоходного налога.

Какие доходы и в каком размере освобождаются от подоходного налога

Стоимость путёвок в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет, которые оплачивает организация или ИП — 888 рублей на каждого ребёнка от каждого источника в течение года (раньше — 833 рубля).

Доходы, полученные в результате дарения, — 7003 рубля от всех источников в сумме в течение года (6569 рублей).

Доходы, полученные от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда (путёвки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерами, ранее работавшими у этого нанимателя, — 2115 рублей от каждого источника в течение года (1984 рубля).

Доходы, полученные от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и так далее) — 140 рублей от каждого источника в течение года (131 рубль).

Доходы в виде оплаты страховых услуг (добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя — 3622 рубля от каждого источника в течение года (3398 рублей).

Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счёт в банке — 13 994 рубля в сумме от всех источников в течение года (13 128 рублей).

Доходы, получаемые членами профсоюза от профсоюза, — 423 рубля от каждой профсоюзной организации в течение года (397 рублей).

Единовременная выплата на оздоровление для работников бюджетных организаций, получаемая один раз в год — освобождена от подоходного налога.

Какими будут стандартные налоговые вычеты для физлиц в 2020 году

Налоговый вычет — сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Стандартный налоговый вычет при определённом уровне дохода — 117 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 709 рублей в месяц (раньше — 110 и 665 рублей соответственно).

Стандартный налоговый вычет на ребёнка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребёнком) — 34 рубля в месяц на ребёнка до 18 лет и/или каждого иждивенца (32 рубля).

Стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приёмного родителя, опекуна или попечителя — 65 рублей в месяц на каждого ребёнка до 18 лет и/или иждивенца (61 рубль).

Стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет, — 65 рублей на каждого ребёнка в месяц (61 рубль).

Стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и пр. — 165 рублей в месяц (155 рублей).