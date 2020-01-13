Пока в Слуцке ремонтируют мост, объезд организовали по бездорожью

Случчанин Саша Шахнович на странице «Кур'ера» во «ВКонтакте» написал о проблеме, которая возникла, когда в декабре проезд по путепроводу на улице М. Богдановича закрыли из-за ремонта, а движение организовали в объезд. Он написал в редакцию, что объездная дорога разбита и проехать по ней очень сложно, и прислал фотографии.

«Это ужас, но никак не дорога, — написал Саша Шахнович. — Объезд через ОПС — грязь, колеи по колено, машина трёт днищем, можно застрять. Куда смотрит руководство? Где те депутаты, за которых мы голосовали? Весной будет ещё намного хуже — 100%. Грейдером ровняют грязь — это просто пустая трата средств и времени». Как оказалось, с этой проблемой столкнулись многие, о чём читатели «Кур'ера» написали в комментариях, хотя нашлись и такие, которые считают, что полгода ездить по разбитой дороге — это нормально. «Было и похуже», — считает, например, Евгений Бабенко.

Разбитая дорога, по которой вынуждены ездить люди, стала толчком к обсуждению того, как официальные лица относятся к людям, своим обязанностям и почему они не несут ответственности за их невыполнение.

Водители вынуждены ехать по этой дороге

Валентина Ковалева: «Неважно, какой эта дорога была. У вас был выбор ездить другой дорогой, по асфальту. Сейчас выбора нет, а эти /…/ даже не соизволили сначала сделать объезд нормальный, а потом закрывать мост. Прямо экстренное закрытие какое-то, по ходу кому-то из „чинуш“ камень на голову упал с этого моста».

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Женя Цось: «Не дорога, а долина убивания подвески!»

Екатерина Старовойтова: «Ремонт подвески — дело не дешёвое. Любой водитель просто обожает свою лошадку. Ведь без неё как без рук, и ухода она требует, как член семьи. А на счёт объезда по другим дорогам, вот если человек живёт в Новодворцах, Клепчанах, на «Сахарном» или в 10-м городке и т. д. , ему куда ближе ехать? Конечно, через свалку. И не наматывать круги. А руководство должно было подготовить нормальный объезд перед закрытием моста, как это было, когда делали солигорскую дорогу.

Как добраться до места

Евгений Бабенко: «Выбора нет… именно она ведёт на работу».

«Выбора нет… именно она ведёт на работу». Валентина Рудакова: «Есть дорога через Кирово-Играево-Исерно, и там везде асфальт».

«Есть дорога через Кирово-Играево-Исерно, и там везде асфальт». Виктор Губко: «Выбор есть, но круг большой».

«Выбор есть, но круг большой». Алексей Калядин: «Есть объезд через Козловичи, там асфальт».

«Есть объезд через Козловичи, там асфальт». Валентина Ковалева: «Алексей, класс, особенно если нужно в сторону вокзала. Ещё и через Солигорск можно, там тоже везде асфальт».

«Алексей, класс, особенно если нужно в сторону вокзала. Ещё и через Солигорск можно, там тоже везде асфальт». Саша Шахнович: «Не забывайте, что туда едут не только местные жители, которые знают, как проехать через Козловичи и т. д. Туда едут из Любани и не только, которые едут по знакам, согласно схеме объезда и не у всех есть навигатор».

Что делать и почему к людям так относятся

Валентина Ковалева: «Лучше заставить их (депутатов) ездить этой дорогой».

«Лучше заставить их (депутатов) ездить этой дорогой». Екатерина Рябошапка: «Лучше заставить отвечать перед судом».

«Лучше заставить отвечать перед судом». Фёдор Гурбо: «В Беларуси это не работает, садят для показухи, через время выпускают и занимают опять должности».

Екатерина Рябошапка: «В Беларуси работает то, что сами люди позволяют, чтобы работало (или не работало). Вот мы тут в комментах покидаемся словами и на этом всё. Ведь, чтобы довести дело до конца (цель — хорошая дорога и наказание ответственного за ужасное состояние дороги), нужно, например:

— собрать автовладельцев, которые ездят этой дорогой (наиболее актуальная аудитория),

— всем вместе поднять попу с дивана и написать коллективное заявление,

— подключить СМИ,

— контролировать процесс решения проблемы (суды, апелляции и т. д. ),

— успокоиться только после качественного решения проблемы (цель прописана выше).

А как у нас на практике? Для показухи что-то намажут типа асфальт, типа накажут виновного, но, а люди потом все на кухне снова „плачут“ между собой, в комментах о качестве жизни, стране и прочее. В итоге — извечное бла-бла-бла».

Фёдор Гурбо: «Люди — зашуганные рабы, поэтому только и остаётся, что вякать в сетях потиху)!»

Екатерина Рябошапка: «Начинайте с малого, воспитывая в самом себе силу и волю, характер и мужество. Белорусские толерантность и терпимость давно стали насмешкой и издёвкой. Чувство собственного достоинства каждого человека зависит от него лично и от его осознанной жизни. И не нужно передавать эти бразды правления другим (государству, начальству, школе и прочим институтам). И для этого нужна смелость: нести ответственность за себя, свою жизнь, свою семью, свой город и страну. Ответственность — это действительно тяжело. Быть рабом или свободным — личный выбор».

Инна Шилович: «Депутаты чистенькие в кабинетиках сидят и зарплату получают, им до этого дела нет».

«Депутаты чистенькие в кабинетиках сидят и зарплату получают, им до этого дела нет». Борис Якимович: «Извините! Да на… ать им на нас! Они о глобальном и вечном „думают и работают, как волы“. Если не прав — напишите конкретный пример их „заботы“ для родного Слуцка!»

Как бы не было хуже

Виталий Величко: «Сейчас они перечитают комменты и пустят указ по предприятиям города на сбор средств для благоустройства дороги через городскую помойку».

В ТЕМУ. «Кур'ер» рассказывал, что путепровод на улице М. Богдановича закрыли на полгода для капитального ремонта. После реконструкции мост будет шире примерно на один метр. Специалисты ДРСУ-125 подготовили объездные пути через деревни Новодворцы и Козловичи, там установлены дорожные знаки.