Впервые в Беларуси убийце присудили два пожизненных срока

Минский городской суд приговорил особо опасного преступника Сергея Дёвкша к новому пожизненному сроку. Приговор был оглашен в понедельник, 13 января.

Это второй пожизненный срок, назначенный 45-летнему Сергею Дёвкшу, который уже отбыл 15 лет в исправительной колонии за убийство сотрудника милиции. На этот раз его судили за покушение на убийство, передаёт Sputnik.

Суд признал Сергея Дёвкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции и назначил ему 23 года лишения свободы и с учётом ранее назначенного наказания приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима. Приговор неокончательный и может быть обжалован в течение суток.

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КОНТЕКСТ. В начале 2000-х Сергей Дёвкш был объявлен в международный розыск и после задержания в Польше по запросу Минска был экстрадирован в Беларусь. Его судили за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана. До этого он уже был судим за убийство нескольких человек и отбывал наказание в исправительной колонии.

Ещё во время первого срока заключения Сергей Дёвкш прославился особой дерзостью — вступал в конфликты не только с администрацией колонии, но и со «смотрящими». За карточное шулерство в колонии заключённые сломали ему руки. Больше месяца осуждённого кормили с ложки.

За убийство сотрудника милиции (с учётом ранее совершенных преступлений) Дёвкша могли приговорить к исключительной мере наказания. Но учитывая его выдачу с территории Евросоюза, где смертная казнь запрещена, убийце назначили один пожизненный срок, а сегодня ещё и второй.