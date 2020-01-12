«И тут он начал меня душить». Почему насилие в сексе становится обыденным

Британские защитники прав женщин обеспокоены тем, что проявление насилия во время секса, происходящего по обоюдному согласию, превращается во все более обыденное явление.

Как показали результаты исследования, проведенного для радиостанции Би-би-си 5 Live, более трети британских женщин моложе 40 лет сталкивались с тем, что во время секса их партнер неожиданно и против их желания шлепал их, пытался задушить, зажимал рот или плевал в них.

Каждая пятая женщина, испытавшая на себе подобное, даже если всё происходило по обоюдному согласию, сказала, что была расстроена или напугана.

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23-летняя Анна говорит, что подобные эпизоды случались с ней трижды, с разными мужчинами.

В первый раз партнер стал тянуть ее за волосы и хлестать ладонью. Потом он попытался сжать руками ее горло.

«Я была шокирована, — вспоминает она. — Это было крайне неприятно и очень страшно. Если бы кто-то на улице дал вам пощечину или попытался задушить, это бы расценивалось как преступление».

Но после того как Анна рассказала об этом своим подругам, она обнаружила, что нечто подобное случается нередко.

«С тех пор практически каждый мужчина, с которым я встречалась, пытался сделать со мной что-нибудь такое, а то и в разных комбинациях», — сказала Анна, в этом году закончившая университет.

Один из ее партнеров в какой-то момент во время секса начал буквально душить ее — без предупреждения и не спрашивая ее согласия.

Другой был настолько груб с ней в постели, что у нее остались синяки, и она несколько дней после этого испытывала боль.

«Я знаю, что некоторые женщины говорят, что им это нравится. Проблема в том, что есть мужчины, которые думают, что это нравится всем женщинам, и они не спрашивают согласия», — говорит Анна.

По просьбе Би-би-си исследовательская компания Savanta ComRes спросила у 2002 женщин в возрасте от 18 до 39 лет, сталкивались ли они со случаями, когда бы их хлестали, пытались душить, плевали или совершали нечто подобное во время обычного секса, и если да, было ли это для них нежелательным.

Опрос проводился по репрезентативной выборке, соответствующей возрастному и географическому распределению в стране.

Более трети опрошенных женщин (38%) сказали, что с ними это происходило против их желания, по крайней мере, в некоторых случаях. Около двух третей сообщили, что-либо с ними такое было, но они ничего не имели против (31%), либо что с ними никогда ничего подобного не случалось, они не знают или предпочитают не отвечать (31%).

Организация «Центр женщин за справедливость» заявила Би-би-си, что эта статистика говорит о том, что на молодых женщин оказывается все больше давления с тем, чтобы они соглашались на акты насилия по отношению к себе, на унижение и возможность оказаться в опасности. Эксперты считают, что это результат того, что все более экстремальные порнографические сцены становятся нормой.

Одна из руководителей организации Адина Клэр говорит, что результаты опроса демонстрируют, как часто молодые женщины сталкиваются с насилием со стороны партнеров, с которыми они были согласны заниматься сексом, а те, в свою очередь, стали их внезапно унижать и запугивать. «Согласие на секс не умаляет серьезности таких деяний, как пощечины или попытки удушения», — говорит она.

«Я была в ужасе»

Эмме (имя изменено) за 30, и после того, как она разошлась со своим партнером, она провела одну ночь с понравившимся ей мужчиной.

«Мы были в постели, и вдруг во время секса, без какого-либо предупреждения, он начал меня душить. Я была в ужасе и полностью шокирована. Я чувствовала себя совсем незащищенной, понимая, что он может сделать со мной все что угодно», — говорит она.

Она также винит в таких ситуациях порнографию. «Было ощущение, что он видел нечто подобное в интернете и хотел попробовать сделать это в реальной жизни», — говорит Эмма.

Согласно результатам опроса, из тех женщин, которые столкнулись с подобным насилием, 42% считают, что стали жертвами психологического давления или их просто вынудили принять в этом участие.

Насилие становится нормой?

Стивен Поп — психотерапевт, специалист по вопросам сексуальных и личных отношений между людьми.

В интервью Би-би-си он сказал, что каждый день сталкивается с серьезными последствиями насилия во время секса.

«Это просто незамеченная эпидемия. Люди это делают, потому что считают, что это нормальное поведение, но это может быть очень вредно и даже опасно», — говорит он.

«Для многих подобные действия как минимум принижают значимость интимных отношений, но в худших случаях насилие становится чем-то нормальным».

Поп также обеспокоен, что те, кто прибегает к такому поведению, часто не оценивают риски.

«Ко мне приходят люди, которых чуть не придушили. Им настолько сильно сжимали горло, что они теряли сознание».

«Следует помнить, что удушение всегда чревато огромным риском, но именно об этим люди обычно не думают».

Защитница прав женщин Фиона Маккензи назвала результаты опроса ужасающими.

«Я часто сталкиваюсь с женщинами, которых мужчины душили, давали им пощечины, плевали в них, ругали или даже били, при том что секс был по обоюдному согласию. Во многих случаях сами женщины не сразу понимали, насколько такое поведение их травмировало», — говорит она.

Она основала организацию «Мы не можем с этим согласиться» после того, как заметила, что в судах все чаще рассматриваются случаи, когда женщина погибла во время секс-игр. Подсудимые использовали тот факт, что секс происходил по взаимному согласию как часть своей защиты.

Анна говорит, что секс становится все более ориентированным на желания мужчин, а что интересы и предпочтения женщин все чаще просто игнорируются. «Что они от этого получают?» — спрашивает она.

Она говорит, что насилие во время секса становится чем-то вроде нормы. «Они — простые парни», — говорит она про своих бывших партнеров.

«Между ними не было ничего общего, хотя я думаю, что они регулярно смотрели порнографию. Они это смотрят и думают, что именно этого и хотят женщины, вместо того чтобы просто их спросить».