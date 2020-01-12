Происшествия на выходных: в Старых Дорогах умер сержант-контрактник

Министерство обороны сообщило, что в Старых Дорогах сержант контрактной службы нарушил технику безопасности: пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача. Сержанта зажало между гусеницей тягача и буксировочным тросом. Его освобождали спасатели.

Сержант получил травмы различной степени тяжести. Врачи боролись за его жизнь, но в субботу 11 января он умер. Сержант служил в Старых Дорогах с 2018 года. Навіны Старадарожчыны, Млын

Женщина в Узде пьяная потеряла сумку, но заявила, что её ограбили

52-летняя жительница Узды сообщила в милицию, что на неё напали и силой отобрали сумку с деньгами и вещами. Следователи выяснили, что ограбления не было. Женщина потеряла сумку, когда ночью шла домой сильно нетрезвая. Потерянную сумку нашли во дворе, из неё ничего не пропало. Родственникам, как и милиции, женщина рассказала об «ограблении». Теперь женщине грозит уголовная ответственность за заведомо ложный донос. TUT.BY

Реклама

В Городокском районе на трассе насмерть сбили пешехода

В Столине бесправник сбил нарушившую ПДД девушку

В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой. Погиб человек

В Лиде на предприятии жестоко издевались над коровой. Проводится проверка

Вечером в субботу 11 января 40-летний мужчина на «Фольксваген Пассат» на трассе в Городокском районе сбил 46-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. Пешеход получил тяжёлые травмы и умер в больнице в 21.30. По словам водителя, он не заметил пешехода, потому что его ослепили фары встречного автомобиля. TUT.BY 21-летняя девушка в Столине перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину. Это произошло 12 января около 10 утра. Её сбил «Форд Мондэо». За рулём был 38-летний мужчина, который лишён водительских прав. Девушку с травмами увезли в больницу. Минск-Новости В субботу 11 января около 7.50 утра в деревне Заельня 53-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» разворачивался на перекрёстке и столкнулся с попутной фурой МАЗ. Водитель микроавтобуса умер на месте. TUT.BY В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как в промзоне в Лиде рабочие за ногу привязали корову к грузовику, перетащили через бетонный забор и потащили по асфальту. Страдающее животное пыталось подняться, но машина не останавливалась.

В этой промзоне зарегистрирован цех по убою скота Гродненского облпотребобщества. Лидские журналисты пытались связаться с руководством организации, но комментарии там давать отказались, сославшись на то, что РОВД проводит проверку по данному факту. Лідская газета

Из-за снегопадов в Афганистане погибли не менее 16 человек

На юге и западе Афганистана прошли сильные снегопады и дожди. Из-за этого в некоторых домах не выдержали кровли, дома обрушились. Погибли не менее 16 и пострадали 14 человек. Среди погибших есть женщины и дети. Минск-Новости

Ренату Литвинову в день рождения сбила машина в Москве

В день своего рождения 12 января актриса Рената Литвинова прогуливалась по центру Москвы. У ресторана «Макдональдс» на неё наехала машина. По предварительной информации, за рулём была девушка. Некоторые СМИ сообщают, что у актрисы повреждены рука и нога. Белсат