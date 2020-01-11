1. То, что дорого стоит, по определению полезно. То, что стоит дёшево, рассчитано на массового потребителя — бесполезно, а то и вредно. Чёрная икра — полезно, икра мойвы — вредно. Киноа — полезно, картошка — вредно. Ледяная рыба — полезно, минтай — вредно. Еда из «Urban Cafe», «MØS» — полезно, еда из «Макдональдса» — вредно.

2. Животные жиры вредны, растительные — безвредны (исключение — пальмовое масло, подсолнечное — в группе риска). Оливковое масло — полезно, сливочное масло, свиное сало — вредно.

3. Красное мясо вредно, кроме дорогих стейков.

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4. Вся экзотическая еда или еда с «модными» названиями полезна. Дефлопе — полезно, ветчина — вредно. Крутоны — полезно, сухарики — вредно. Пумперникель с кумкватом — полезно, булка с вареньем — вредно.

5. Вся еда зелёного цвета полезна. Примеры: паста с песто, руккола, водоросли, зелёные яблоки.

6. Всё, что в перечне ингредиентов указано как E, вредно, вещество становится вредным от самого факта того, что приводится его E-обозначение. Витамин C — полезно, E300 — вредно.

7. Всё, что содержит в названии указание на то, что это какое-либо химическое вещество (название «кислота», окончание на «-ол», «-ат» и т. п. ), — вредно. Витамин C — полезно, аскорбиновая кислота — вредно. Витамин D3 — полезно, холекальциферол — вредно.

8. Добавление определения к названию компонента пищи снижает степень его вредности. Соль — вредно (или как минимум бесполезно), морская соль — полезно, морская соль мёртвого моря — очень полезно.

9. Приготовленное на пару полезно, жареное — вредно.

10. Невкусное полезно. Сырая брокколи — полезно (на самом деле комбо, т.к. действует также п.5), свиная отбивная — вредно.

11. Мясо толстых животных вредно (принцип симпатической магии в кулинарии).

Свинина, мясо кур-бройлеров — вредно, перепела — полезно.

12. Еда, которую делают на заводе или в большом хозяйстве, — вредна, в фермерском хозяйстве — полезна.

13. Любые пищевые добавки вредны, тем вреднее, чем непонятнее их названия. Еда без добавок полезна. Исключение — добавки с ярко выраженной этнической темой в названии. Рыба Фугу — полезно, рыба Фугу с солью — менее полезно, рыба Фугу с хлоридом натрия — очень вредно, рыба Фугу с глутаматом натрия — смертельно опасно, рыба Фугу с адзи-но-мото — очень полезно.

14. Если что-то ручной работы, то это полезнее. Пельмени — вредно, пельмени ручной лепки — полезно. Конфеты вредно, конфеты ручной лепки — полезно.

15. Сладкое вредно, особенно сахарозаменители (кроме сахарозаменителей с более «природными» названиями). Сахар — вредно, цикламат, сахарин — смертельно вредно, фруктоза — полезно, стевия — очень полезно.

16. Большие красивые и крупные фрукты вредны, т.к. несомненно являются ГМО.