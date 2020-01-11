Особое внимание следует уделить безопасности детей. Слуцкие спасатели предупреждают о сосульках

Из-за перепада ночных и дневных температур, обильных осадков на карнизах зданий могут образовываться сосульки, на крышах домов скапливаться снег. При потеплении сосульки, скопившаяся снежная масса под своим большим весом может сойти вниз, тем самым нанести тяжёлые увечья неосторожному пешеходу. К сожалению, от этого страдают люди, в том числе и дети.

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Населению рекомендуется, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из них обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

Обходите стороной места, обнесенные предупредительной лентой.

Не ходите около домов в наушниках, так вы не услышите шум падающего снега с крыши.

Надо быть нам всем очень внимательными и не ходить под нависшими над головой сосульками и обходить подальше места возможного схода снежных лавин с крыши зданий.