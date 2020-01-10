Директору совхоза «Рачковичи» вручили медаль «За трудовые заслуги»

Указом президента государственных наград удостоены 96 представителей различных отраслей. В их числе и случчанин Николай Красуцкий, директор ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги.

Как пишет «Слуцкий край», госнаграды вручены в том числе за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, развитие сельского и дорожного хозяйства, железнодорожного и нефтепроводного транспорта, заслуги в сферах образования, науки, культуры, искусства и спорта.