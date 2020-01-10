Школьник из Слуцка Артур Царикович стал финалистом конкурса «Ученик года-2019»

В Слуцком центре детского творчества 10 января состоялось награждение лучших учащихся конкурса «Ученик года Минской области-2019». Среди них и случчанин Артур Царикович, учащийся 11-го класса средней школы № 11. Он стал финалистом в номинации «Проектная деятельность».

В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Артур Царикович поделился планами на следующий год.

«Сейчас я работаю над проектом, связанным с компьютерным зрением. Моё новое мобильное приложение позволит общаться с людьми с ограниченными возможностями при помощи камеры смартфона. А именно — с людьми, которые не могут говорить на языке жестов, — рассказал он. — В будущем я планирую и дальше заниматься исследовательской деятельностью, только уже с углублённым изучением математики. Планирую получить белорусское образование, а дальше будет видно».

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Всего к наградам были представлены 25 школьников разных возрастов из всех районов Минской области, которые в 2019 году проявили себя в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности. Среди ребят победители республиканских и международных олимпиад, конференций, конкурсов и проектов, состязаний, а также лидеры детских и молодёжных общественных объединений, ученического самоуправления, волонтёрского движения.

Торжественное мероприятие проводилось в пятый раз. На нём присутствовали Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе, Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, Борис Блахин, директор Слуцкого государственного колледжа.