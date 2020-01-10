«Хотел помочь, а попал почти на $ 250». Рассказ случчанина, который хотел потушить бус, но его сбила машина

В редакцию «Кур'ера» обратился 26-летний житель Слуцка Вадим Дубовский. Он хотел помочь потушить загоревшийся микроавтобус, но его сбила машина. В итоге случчанин попал на деньги. Он считает, что это несправедливо.

КОНТЕКСТ. Авария произошла 17 декабря возле магазина «Свежий хлеб». На ходу загорелся микроавтобус, проезжавший мимо водитель остановился и побежал на помощь, чтобы потушить задымление. Когда случчанин перебегал дорогу, его сбила другая машина.

Что рассказал Вадим Дубовский

«В тот день я ехал в сторону Молодёжного центра около 17.40. На противоположной стороне движения загорелся микроавтобус. Час пик. Никто не остановился. В прошлом я работал бойцом пожарной службы и знаю, что машина горит за пять минут. Я решил помочь водителю, потому что у меня был с собой огнетушитель и не хотелось оставлять человека в беде. Знаю, что пока приехала бы машина МЧС, то мог бы сгореть двигатель и мужчина остался бы без транспорта.

Поставив машину на «аварийку», я начал переходить дорогу. Пропустил весь левый поток машин (их было около 10), про правый — не помню. Или не посмотрел, или не заметил, или машина меня потом нагнала. И вдруг меня сбивает авто, за рулём которого ехал примерно 60-летний мужчина. Я сделал сальто с огнетушителем и встал в шоковом состоянии. Очевидцы вызвали мне «скорую», меня отвезли в больницу. В итоге — огромная гематома на бедре, ссадины на обеих руках, повышенное давление. Потом не спал трое суток из-за перенесённого стресса.

После осмотра врачей приехали сотрудники ГАИ и мужчина, который меня сбил. Составили протокол. Разошлись.

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Спустя восемь суток приехал сотрудник ГАИ и вынес мне постановление — выплатить штраф в размере 5 базовых величин (127 рублей). Прошло ещё три дня. Позвонил тот мужчина и попросил денег, чтобы я возместил материальный ущерб за машину.

Я обратился за консультацией к юристу. По его словам, мои действия не были правонарушением. Об этом говорится в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях — статья 5.3. «Крайняя необходимость».

В статье говорится, что,

во-первых , не является административным правонарушением действие, совершённое в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причинённый вред не является более значительным, чем предотвращённый;

, не является административным правонарушением действие, совершённое в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причинённый вред не является более значительным, чем предотвращённый; во-вторых, состояние крайней необходимости признаётся также в случае, если действия, совершённые с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия физического лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить.

По словам юриста, мужчина, который меня сбил, действительно мог подать на меня в суд. Но учитывая обстоятельства, наличие свидетелей и факт возгорания микроавтобуса, была большая вероятность, что мне ничего не будет. Всю вину могли бы возложить на третье лицо (на водителя микроавтобуса. — Прим. ред.). Однако все эти судебные процедуры заняли бы много времени. Юрист посоветовал мне решить конфликт с мужчиной полюбовно. В итоге я заплатил ему 350 рублей для восстановления авто. Он напоследок сказал, чтобы в следующий раз я не бросался под машину. Вывернул так, будто только я виноват в ситуации.

Кстати, ему не выписали даже административного правонарушения. Почему так? У нас даже если сбиваешь зайца на трассе, выписывают «административку». А здесь сбил трезвого человека — и ничего.

Неприятно, что во всей этой истории меня сделали виноватым. Я хотел помочь, а в итоге попал почти на $ 250. Получается, нужно было сделать как все: проехать мимо и оставить человека в беде. У меня ещё есть время, чтобы обжаловать решение. Возможно, я так и поступлю, потому что хочется справедливости", — рассказал свою версию произошедшего случчанин.

Что сказали в ГАИ

«Водитель, который остановился оказать помощь, не переходил, а перебегал дорогу к загоревшемуся бусу. Выбежал он из-за транспортного потока, видимость его была ограничена. Соответственно, водитель Volkswagen не успел среагировать и затормозить вовремя, так как расстояние до внезапно выбежавшего на дорогу мужчины было слишком мало.

Пострадавший не убедился в безопасности пересечения дороги и как итог попал под авто. Пешеход сам спровоцировал ДТП с его участием. В отношении него было вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.23 КоАП РБ (нарушения ПДД, повлёкшие причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства).

Что касается водителя Volkswagen, в его действиях нарушений ПДД не усматривается. А все остальные вопросы по факту возмещения материального или морального ущерба могут рассматриваться ими как между собой, так и в порядке гражданско-правовых отношений", — пояснил «Кур'еру» Александр Шавалеев, временно исполняющий обязанности начальника Слуцкой ГАИ.