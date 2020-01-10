На рынке не изменились цены на морковь, свёклу, лук, чеснок, сухофрукты, овощные салаты, клюкву, киви, хурму, бананы, грецкие орехи, тыквенные семечки. Перечень цен на овощи, фрукты, орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 10 января.

Овощи

Капуста белокочанная — 0,5−0,55 рубля

Пекинка — 2 рубля

Огурцы — 5−6 рублей

Помидоры — 5 рублей

Картофель — 0,7−0,8 рубля

Морковь — 0,55−0,7 рубля

Свёкла — 0,55−0,8 рубля

Кабачки — 2 рубля

Чёрная редька — 2 рубля

Дайкон — 1−1,5 рубля

Сладкий перец — 7,5 рубля

Лук репчатый —1 рубль

Чеснок (за головку) — 0,3−1 рубль

Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 0,75 рубля

Петрушка, укроп, зелёный лук (за 100 граммов) — 1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Овощные рулеты — 6 рублей

Солёные огурцы — 3 рубля

Солёные помидоры — 3 рубля.

Фрукты, орехи, семечки

Ананас (за штуку) — 5 рублей

Яблоки местные — 1,5−2 рубля

Яблоки привозные — 2,5 рубля

Груши привозные — 3,5 рубля

Клюква (за литровую банку) — 5 рублей

Хурма — 3,5−4,5 рубля

Виноград — 4,5−6 рублей

Апельсины — 4 рубля

Мандарины — 4−4,5 рубля

Лимоны — 4−4,5 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 4 рубля

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 6−10 рублей

Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7−0,8 рубля.