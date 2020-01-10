За 12 дней сотрудники Слуцкой ГАИ задержали 10 нетрезвых водителей и 15 «бесправников»

С 27 декабря по 7 января в Слуцком районе проходила профилактическая акция «Трезвость — норма на дорогах». За эти дни сотрудники ГАИ выявили 10 нетрезвых водителей, а также 15 «бесправников».

Всего в Минской области за 12 дней акции инспекторы задержали 131 водителя в состоянии опьянения. О 30 из них в милицию сообщили неравнодушные граждане. Об этом «Кур'еру» рассказал Андрей Сенькевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Наказание за «пьяное» вождение

В Слуцке один из нетрезвых водителей и к тому же «бесправник» совершил ДТП с пострадавшей. Напомним, авария произошла вечером 2 января в деревне Гацук. Житель Слуцкого района за рулём Ford совершил наезд на 52-летнюю случчанку, которая шла по правой по ходу движения обочине со своей невесткой. Невестка успела отскочить и не пострадала, а вот её свекровь была госпитализирована в травматологию ЦРБ. Освидетельствование водителя показало 1,5 промилле.

СПРАВКА. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (с 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей).

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За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК РБ. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым он управлял, независимо от права собственности.

Дежурства на пешеходных переходах в Слуцке

В пятницу, 10 января, с 17 до 19 часов службы милиции общественной безопасности, в том числе ГАИ, снова будут дежурить на пешеходных переходах в местах массового движения.

«Люди идут или едут с работы, многие возвращаются из Солигорска и Минска, кто-то, наоборот, уезжает из города на выходные. Соответственно, поток транспорта и пешеходов увеличивается. Движение на дорогах становится более интенсивным, и это требует особых мер. Поэтому, чтобы оказать помощь жителям Слуцка в час пик, на нерегулируемых пешеходных переходах в местах массового движения будут дежурить сотрудники милиции», — сказал Андрей Сенькевич.

ГАИ просит всех случчан быть взаимовежливыми, особенно проходя или проезжая такие участки, как

улица Ленина — возле универмага «Слуцк» и ГДК,

улица Социалистическая — рядом с «Еврооптом» и мини-рынком,

улица 14 Партизан — около домов № 1 и № 4.

Эти мероприятия будут продолжены и в последующем.

ГАИ убедительно просит пешеходов, которые выходят на остановках из общественного транспорта и собираются пересекать проезжую часть, не перебегать дорогу, а остановиться и лишний раз посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобиль остановился и действительно вас пропускает. Тем более — световой день уменьшился, погодные условия не самые благоприятные: идёт дождь, а в последние дни город окутывает туман.

♦ Пешеходам

Изменение погодных условий, раннее наступление сумерек и отсутствующий фликер существенно увеличивают риск для пеших участников дорожного движения попасть в ДТП.

И цель действий ГАИ в эти дни будет такой: напомнить пешеходам основные положения правил дорожного движения, касающиеся передвижения в тёмное время суток, и соблюдения требований ПДД, в том числе — обозначать себя фликерами.

Для справки. За нарушение ПДД пешеходам грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин (от 27 до 81 рубля). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин.

♦ Водителям

Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых (от 27 до 135 рубля).

Слуцкая ГАИ настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населённых пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.