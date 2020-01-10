Российскую комедию «Холоп», которая запустилась в прокат в Беларуси 26 декабря, и хвалят, и ругают, но смотрят больше, чем остальные фильмы. Корреспондент «Кур'ера» побывал на премьере и составил о картине своё мнение.

В кинотеатре «Беларусь» 7 января места в зале были почти все заняты, а на сеанс пришли люди разных возрастов: от 14 до70+.

В первых же кадрах видим главного героя — сынка богатого папочки на крутой тачке, который зажигает в ночном клубе. Действие развивается быстро: «мажор» снял девочку и «послал» ее после того, как она отказалась предоставить ему сексуальные услуги. Дальше следует череда ситуаций, в которых героя показывает себя во всей красе: гонки на шоссе, подкуп гаишника, катание его на капоте, задержание и выкуп из заключения отцом. Думаю, что в зале наверняка нашлись те, кто ему позавидовал и те, кому он стал резко неприятен. Смотреть фильм не скучно: картинка меняется быстро, появляются новые герои: отчаявшийся отец, которого сын ни во что не ставит, его любовница, её друг-психолог.

Сюжет прост: перевоспитание «мажора» нетрадиционными методами. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Он обращается к другу любовницы — психологу, который применяет нетрадиционные методы исправления личности.

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Психолог (Иван Охлобыстин) предлагает на базе заброшенной деревни воссоздать атмосферу России 19 века, а парня превратить в «холопа» и подвергнуть его испытанием голодом, холодом, отсутствием привычных удобств. Для этого героя сначала усыпляют. А дальше начинается ну совсем уж театральное действие. Как показалось мне, в воссоздании исторической картинки уж очень много нелепостей: крепостные крестьяне говорят уж слишком современным языком, их наряд и причёски весьма стильные. У героя нет расчёски и бритвы, но он побрит и аккуратно причёсан. Романтическая сцена разыгрывается в сарае, которую герой украшает горящими свечами, над деревней парит без единого взмаха крыльев дрон, замаскированный под птицу, и много другого. Но, возможно излишняя театральность и неправдоподобность — это задумка режиссера.

В фильме есть забавные эпизоды и сценки, есть над чем посмеяться, хотя для комедии юмора явно не хватает, а местами он — «чёрный». Интересно то, что за происходящим наблюдаешь глазами героя и одновременно из укрытия глазами тех, кто всё это придумал.

Вообще, сюжет развивается традиционно: любовь, испытания, проверка чувств, героический поступок ради любимой и счастливый конец.

Главных героев играют Милош Бикович и Александра Бортич. Артисты, безусловно — красивые, но показались мне слишком статичными и невыразительными, как будто из рекламного ролика. Более интересно и эмоционально играли Иван Охлобыстин (психолог) и Александр Самойленко (олигарх). Вывод: фильм посмотреть можно, он легкий, местами весёлый, не заставляет напрягаться и создаёт хорошее настроение, без претензий на глубину и яркие характеры. Подходит для развлечения и отдыха, когда не хочется нагружать себя проблемами.

Из зала, после окончания сеанса, зрители выходили оживлённые и с улыбками. Судя по их состоянию, большинство были довольны.