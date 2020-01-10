Товары двух слуцких предприятий названы лучшими в стране по итогам 2019 года

Отдел новостей
-
0

В списки «Лучшие товары Республики Беларусь-2019» по итогам 2019 года попала продукция двух слуцких предприятий:

  • мука пшеничная высшего сорта: М54−28, М54−25, ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»;
  • уксус яблочный для пищевых целей, ОАО «Слуцкий уксусный завод».

Предприятия, чьи товары признаются лучшими, получают право в течение двух лет размещать логотип конкурса на своей продукции.

Сведения о товарах-победителях и их производителях публикуют в специальном каталоге, который рассылается в представительства Беларуси за рубежом.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.