Товары двух слуцких предприятий названы лучшими в стране по итогам 2019 года

В списки «Лучшие товары Республики Беларусь-2019» по итогам 2019 года попала продукция двух слуцких предприятий:

мука пшеничная высшего сорта: М54−28, М54−25, ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»;

уксус яблочный для пищевых целей, ОАО «Слуцкий уксусный завод».

Предприятия, чьи товары признаются лучшими, получают право в течение двух лет размещать логотип конкурса на своей продукции.

Сведения о товарах-победителях и их производителях публикуют в специальном каталоге, который рассылается в представительства Беларуси за рубежом.