В универмаге «Слуцк» бесплатно кормят блинами

Сегодня (пятница, 10 января. — Прим. ред.) зашёл в продуктовый отдел универмага, а там пекут блинчики на муке Слуцкого хлебозавода. Кормят бесплатно и вкусно.

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