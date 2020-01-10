олеся Белая
Как теряют и находят работу в Киеве
Киевлянин в 48 лет уволился, начал новую жизнь, и ему было не страшно
В рамках проекта «Город заброшенных заводов» мы рассказали историю случчанина, который искал работу после того, как его сокращали с двух закрытых заводов подряд. «Кур'ер» решил узнать, как теряют и находят работу люди в соседней стране — Украине. Мы нашли киевлянина, который остался без работы в 48 лет и согласился рассказать нам свою историю.
Житель Киева Михаил Бржестовский работал в частной фирме, где продавал и устанавливал системы «умный дом». Когда там перестали платить и давать нормальный отпуск, все сотрудники уволились. Но у Михаила был план: он решил начать всё с нуля и получить новую профессию.
Житель Киева Михаил Бржестовский работал в частной фирме, где продавал и устанавливал системы «умный дом». Когда там перестали платить и давать нормальный отпуск, все сотрудники уволились. Но у Михаила был план: он решил начать всё с нуля и получить новую профессию.
Потерять работу – не страшно
Киевский городской центр занятости. Фотографии: Олеся Белая
Раньше Михаил работал в частной фирме, которая продавала системы «Умный дом». Числился менеджером по продажам, но на деле и продавал, и развозил системы на «длинном» фольксвагене, и устанавливал их, и консультировал клиентов.
В последнее время в «Умных домах», по словам Михаила, заработки стали падать, вместо двух выходных в неделю остался один. Отпуск сократился до двух недель, причём оплачивали из них только одну, а компенсацию за неиспользованный отпуск не платили.
На вопрос «а это вообще законно?» Михаил отвечает: «Ну, частный бизнес… не нравится — уходишь».
И Михаил ушёл, а за ним — все остальные его коллеги.
В последнее время в «Умных домах», по словам Михаила, заработки стали падать, вместо двух выходных в неделю остался один. Отпуск сократился до двух недель, причём оплачивали из них только одну, а компенсацию за неиспользованный отпуск не платили.
На вопрос «а это вообще законно?» Михаил отвечает: «Ну, частный бизнес… не нравится — уходишь».
И Михаил ушёл, а за ним — все остальные его коллеги.
Ушёл к троллейбусам
Вид из окна водителя киевского троллейбуса
«Как-то у Джона Леннона спросили: „Какой ваш любимый автомобиль?“ Он ответил: „Троллейбус“. Это факт, это в книге было написано», — говорит Михаил.
Ещё он говорит, что несколько лет назад окружающие в разговорах с ним стали почему-то часто упоминать троллейбусы. «У меня как будто программирование какое-то произошло», — улыбается Михаил.
Ещё до увольнения он иногда заговаривал с водителями троллейбусов, спрашивал, как заработки, как работа.
Уйдя из «Умных домов», Михаил решил начать всё с нуля и стать водителем троллейбуса.
Михаил пошёл в троллейбусное депо и сказал: «Я хочу у вас работать». В депо ему сказали, что сначала нужно выучиться. Его направили в центр занятости.
Ещё он говорит, что несколько лет назад окружающие в разговорах с ним стали почему-то часто упоминать троллейбусы. «У меня как будто программирование какое-то произошло», — улыбается Михаил.
Ещё до увольнения он иногда заговаривал с водителями троллейбусов, спрашивал, как заработки, как работа.
Уйдя из «Умных домов», Михаил решил начать всё с нуля и стать водителем троллейбуса.
Михаил пошёл в троллейбусное депо и сказал: «Я хочу у вас работать». В депо ему сказали, что сначала нужно выучиться. Его направили в центр занятости.
Учёба
Троллейбусное депо в Киеве
Центр занятости отправил Михаила на учебный комбинат на курс обучения длиной 5,5 месяцев. «Я не думал, что придётся учиться так долго», — признаётся он.
Во время работы ему платили пособие по безработице. «Хватало на еду. В долги не залез», — говорит Михаил. В Украине даже минимальное пособие по безработице (которое платят тем, кто до этого не работал больше полугода) выше, чем максимальное пособие в Беларуси.
После учебного комбината Михаил проходил стажировку в своём депо. Ездил с инструкторами, которые не намного старше него. Но Михаил не комплексует по этому поводу, а наоборот, благодарен за науку. «У нас хорошие, опытные водители. Хорошие инструктора были у меня», — говорит он.
Учиться ремеслу как таковому Михаилу было несложно. У него большой водительский стаж (ещё в армии работал водителем). Труднее было психологически. Михаил полгода не мог полноценно содержать семью, наоборот, это семья ему материально помогала. Но Михаил принял ситуацию. «Надо было с этим смириться как-то, правильно? Другого выхода не было, — рассказывает он. — Знал, что учиться надо по-любому. Рано или поздно учёба закончится, пойдёт работа».
Во время работы ему платили пособие по безработице. «Хватало на еду. В долги не залез», — говорит Михаил. В Украине даже минимальное пособие по безработице (которое платят тем, кто до этого не работал больше полугода) выше, чем максимальное пособие в Беларуси.
После учебного комбината Михаил проходил стажировку в своём депо. Ездил с инструкторами, которые не намного старше него. Но Михаил не комплексует по этому поводу, а наоборот, благодарен за науку. «У нас хорошие, опытные водители. Хорошие инструктора были у меня», — говорит он.
Учиться ремеслу как таковому Михаилу было несложно. У него большой водительский стаж (ещё в армии работал водителем). Труднее было психологически. Михаил полгода не мог полноценно содержать семью, наоборот, это семья ему материально помогала. Но Михаил принял ситуацию. «Надо было с этим смириться как-то, правильно? Другого выхода не было, — рассказывает он. — Знал, что учиться надо по-любому. Рано или поздно учёба закончится, пойдёт работа».
Новая работа
Михаил Бржестовский
Михаил водит троллейбус уже 3 года. В Киеве очень интенсивное движение, и водители нарушают правила, даже иногда не пропускают общественный транспорт. Но Михаилу всё нравится. На новой работе — полный соцпакет, оплачиваемый отпуск в 31 день, стабильная зарплата. «Всё — как положено. Ну, госпредприятие, этим всё сказано», — говорит Михаил.
Помощь людям, оказавшимся без работы
Людмила Сульженко, сотрудник Киевского городского центра занятости, показывает, как искать вакансии с помощью тачскринов, установленных в центре.
«Наши психологи рассказывают безработным, что важно найти работу в первые 3 месяца. Чем дольше срок безработицы, тем больше человек теряет уверенность в себе, снижается самооценка, лень появляется. Также и работодатель, когда смотрит резюме, не очень доволен теми претендентами, которые долгое время не работали», — говорит Людмила Сульженко, начальник отдела рекрутинга Киевского городского центра занятости.
Кроме помощи психологов, с 2019 года украинские безработные получают помощь индивидуального карьерного советника. Советник помогает подобрать подходящие вакансии, составить резюме, даже определиться с выбором новой профессии.
Кроме того, в центрах занятости проходят различные семинары, на которых безработных учат, как составлять выигрышное резюме и как подать себя на собеседовании».
Кроме помощи психологов, с 2019 года украинские безработные получают помощь индивидуального карьерного советника. Советник помогает подобрать подходящие вакансии, составить резюме, даже определиться с выбором новой профессии.
Кроме того, в центрах занятости проходят различные семинары, на которых безработных учат, как составлять выигрышное резюме и как подать себя на собеседовании».
Государственная помощь безработным и рынок труда
Данные о безработице - с сайта Белстата за 3 квартрал 2019 года, с сайта Укрстата - за 1 полугодие 2019 года. Размер пособия в долларах рассчитан примерно с помощью конвертера валют
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