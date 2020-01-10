Центр занятости отправил Михаила на учебный комбинат на курс обучения длиной 5,5 месяцев. «Я не думал, что придётся учиться так долго», — признаётся он.



Во время работы ему платили пособие по безработице. «Хватало на еду. В долги не залез», — говорит Михаил. В Украине даже минимальное пособие по безработице (которое платят тем, кто до этого не работал больше полугода) выше, чем максимальное пособие в Беларуси.



После учебного комбината Михаил проходил стажировку в своём депо. Ездил с инструкторами, которые не намного старше него. Но Михаил не комплексует по этому поводу, а наоборот, благодарен за науку. «У нас хорошие, опытные водители. Хорошие инструктора были у меня», — говорит он.



Учиться ремеслу как таковому Михаилу было несложно. У него большой водительский стаж (ещё в армии работал водителем). Труднее было психологически. Михаил полгода не мог полноценно содержать семью, наоборот, это семья ему материально помогала. Но Михаил принял ситуацию. «Надо было с этим смириться как-то, правильно? Другого выхода не было, — рассказывает он. — Знал, что учиться надо по-любому. Рано или поздно учёба закончится, пойдёт работа».

