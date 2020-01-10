В течение трёх месяцев мобильные бригады медиков осмотрели 1449 работников сахарорафинадного и сыродельного комбинатов. Из них 725 — мужчины и 724 — женщины. Как оказалось, почти каждый четвёртый — с хроническим заболеванием. И лишь каждый шестой оказался полностью здоровым.

Об этом «Кур`еру» сообщила Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ.

Кто здоровее

Выделяют три группы диспансерного учёта населения. В группу Д1 попадают здоровые жители, которые наблюдаются у врача не реже 1 раза в 2 года. К группе Д2 относятся здоровые граждане, имеющие в анамнезе факторы риска хронических заболеваний (курение, избыточная масса тела, ожирение, наследственность по артериальной гипертензии, инфаркту миокарда и онкологическим заболеваниям). Группу Д3 составляют жители, имеющие хронические заболевания с нарушением функций и систем организма.

По результатам обследования работающих мужчин двух предприятий в группу Д1 вошли 116 человек (16%), в группу Д2 — 401 человек (55,3%), в группу Д3 — 208 человек (28,6%).

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По результатам осмотра работающих женщин в группу Д1 попали 130 человек (17,9%), в группу Д2 — 405 человек (55,9%), в группу Д3 — 189 человек (26,1%).

Чем болеют

По результатам обследования выявлены следующие заболевания:

Проблемы с весом. Избыточная масса тела у 332 работников. Из них 207 — мужчины. Ожирением страдают 215 человек.

Избыточная масса тела у 332 работников. Из них 207 — мужчины. страдают 215 человек. Гипертензия выявлена у 233 человек: 164 мужчины и 69 женщин. Чаще всего это заболевание встречалось у мужчин.

выявлена у 233 человек: 164 мужчины и 69 женщин. Чаще всего это заболевание встречалось у мужчин. Болезни сердечно-сосудистой системы были зарегистрированы у 323 человек. Это почти у каждого пятого человека, прошедшего медосмотр. Чаще всего они встречались у сотрудников сахарорафинадного комбината, реже — у рабочих сыродельного комбината.

у 323 человек. Это почти у каждого пятого человека, прошедшего медосмотр. Чаще всего они встречались у сотрудников сахарорафинадного комбината, реже — у рабочих сыродельного комбината. Повышенный уровень сахара в крови был у 81 человека.

в крови был у 81 человека. Повышенный уровень холестерина наблюдался у 310 человек. Из них 202 — мужчины.

наблюдался у 310 человек. Из них 202 — мужчины. Обследовано на ПСА (рак простаты) 384 мужчины. У 11 рабочих было превышение нормы. Однако скрининг на онкологию был отрицательный.

384 мужчины. У 11 рабочих было превышение нормы. Однако скрининг на онкологию был отрицательный. Злоупотребляют курением 306 рабочих. Из них 290 — мужчины

«Медосмотр работников предприятий был направлен на выявление артериальной гипертензии, сахарного диабета, заболеваний предстательной железы и других, — отмечает специалист. — Гипертензия была выявлена у 16% осмотренных рабочих. К слову, гипертония является основной причиной, которая чаще всего приводит людей к инвалидности или смерти. В ходе осмотра 18 человек страдали сахарным диабетом, у четверых — он выявлен впервые. Все работники получили рекомендации и направлены к врачам-специалистам. В результате скрининга рак простаты ни у кого не диагностирован».

Елена Малишевская добавила, что 177 сотрудников двух предприятий направлены на дополнительное обследование к кардиологу (125 человек), эндокринологу (38 человек) и урологу (14 мужчин).

Об итогах проекта

«Пилотный проект по обследованию работников предприятий Слуцкого района запущен для раннего выявления неинфекционных заболеваний. Полученные результаты говорят о том, что такие осмотры нужны. Женщины более ответственно относятся к своему здоровью, а вот мужчины обращаются к врачам в самый последний момент. Но нам удалось изменить ситуацию. Десятки мужчин откликнулись на призыв заботиться о своём здоровье и по своей инициативе приходили к врачам-специалистам. Одни начали следить за своим давлением, другие решили следить за питанием и снижать вес. Кто-то даже бросил курить», — отмечает Елена Малишевская.

По её словам, в ходе обследования ни один работник в экстренной госпитализации не нуждался.

Что за проект

Выезд бригад на предприятия организован в Слуцке впервые в рамках реализации программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси». Проект проводился в три этапа. Были обследованы сотрудники пяти предприятий.

В первую очередь обследовали мужчин от 45 до 62 лет, потому что именно они подвержены высокому риску заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических и диабета.

На предприятия выезжали мобильные бригады медиков, которые состояли из врача общей практики, его помощника, медсестры общей практики. Они проводили забор крови для исследования уровня сахара, холестерина, ПСА и других показателей, измеряли давление и антропометрические данные, проводили анкетирование.