Эхо недели. Погода выбивает всех из колеи

Ушёл в прошлое ещё один год, живём в новом. И по традиции хочется понять, хуже стала жизнь или лучше, куда мы катимся или, может, поднимаемся, как меняются люди и город, в котором мы живём, какие поступки заставляют нас содрогаться, а какие — вдохновляют на бескорыстные и добрые поступки. Обо всём этом продолжает рассказывать «Кур'ер».

Что происходило в городе и на селе

Зима со снегом в Слуцк так и не пришла. Это, пожалуй, чаще всего обсуждали люди везде: в автобусах, на улице, на работе.

Как рассказали метеорологи, в декабре 23 дня из 31-го шёл дождь или мокрый снег. В первой декаде нового года самый тёплый день был 1 января — воздух прогрелся до 2,8 градусов тепла. Температурный режим сейчас на 3−5 градусов выше нормы. Мы узнали, чего больше хочется случчанам: тепла или снега.

Начало года — это всегда подарки, ёлки, поздравления. В первую неделю нового года в городе прошло немало благотворительных акций. Не остался в стороне и «Кур'ер». Газета в девятый раз провела новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу». В течение двух месяцев дети присылали в редакцию письма. Они рассказывали о себе, своих семьях, увлечениях и о добрых делах. Авторы десяти лучших писем получили подарки от «Кур'ера» и партнёров акции.

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Одно из самых замечательных событий в жизни — рождение ребёнка. Мы рассказали, сколько детей родилось в первый день нового года и показали мам с новорождёнными, которые первыми появились на свет в 2020 году в Слуцке. Первым родился мальчик — 1 января 2020 года в 12.45. Его вес 2860 г и рост 49 см. Родители назвали его Богданом. Слуцкие учителя запустили в соцсетях челлендж «Беларуская народная хустка». Чтобы привлечь внимание к сохранению народной культуры, они показали более 20 способов повязывания платков и провели фотосессию в музее деревни Городище.

Несмотря на то, что до сезона огородов ещё далеко, сельских жителей волнуют посевные дела. Людмила Малышева, жительница деревни Камень Солигорского района, рассказала, что ядохимикаты, которыми обрабатываются поля, губят посадки на участке и вредят здоровью жителей. Мы узнали, что можно сделать и куда обратиться, чтобы это прекратить.

Про людей

Интересных людей, чей образ мыслей или стиль жизни отличается от привычных стереотипов, среди случчан достаточно.

В число лучших учеников области попал случчанин Артур Царикович, учащийся 11-го класса средней школы № 11. Он стал финалистом конкурса «Ученик года Минской области-2019» в номинации «Проектная деятельность».

Он рассказал «Кур'еру» о планах на следующий год. «Сейчас я работаю над проектом, связанным с компьютерным зрением. Моё новое мобильное приложение позволит общаться с людьми с ограниченными возможностями при помощи камеры смартфона», — рассказал он.

На прошлой неделе мы писали про Ирину Гурееву, которая бросила мебельный бизнес и занялась перманентным макияжем, причём подтолкнул её к этому неудачный поход к мастеру. Недавно случчанка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу.

А вот случчанин Иван Микула верен своему делу вот уже 18 лет. Он занимается в Слуцке эвакуацией автомобилей. Иван рассказал, как сделал такой выбор, с какими трудностями столкнулся при открытии бизнеса, как повлиял на его предприятие экономический кризис и изменения законов. Удивительным и на первый взгляд странным занятием увлекается Мурат Бердыев, пенсионер из Туркменистана. Он вырастил на своём приусадебном участке в деревне Ануфровичи хлопок, который вообще-то в нашей стране не растёт, и попал в сюжет телеканала СТВ. «Кур`ер» узнал, как Мурату удалось это сделать.

Происшествия

Новогодние праздники, к сожалению, не обходятся без происшествий. Иногда к ужасным последствиям приводит нелепая случайность. Так, во дворе своего дома 34-летний случчанин разжигал мангал и случайно облился жидкостью для розжига. Из-за порыва ветра несколько искр попали на одежду, ткань вспыхнула. С ожогами более 40% поверхности тела он попал в больницу. Его перевели на лечение в Республиканский ожоговый центр.

На Рождество в Слуцке на улице Малое Журово застрелился мужчина. Отговорить от самоубийства мужчину пытались родственники, но безуспешно. На месте происшествия присутствовала «скорая», милиция, однако случчанин не подпускал сотрудников к себе. Уговоры продолжались более двух часов, но безуспешно — он всё равно выстрелил в себя. На трассе под Слуцком, на перекрёстке возле Шищиц, столкнулись три машины. От автомобилей мало что осталось.

О здоровье

В первую неделю нового года здоровье — одна из обсуждаемых тем. И поговорить было о чём. Например, в Слуцкую больницу обратились родители ребёнка, который проглотил батарейку. Медики рассказали, почему это опасно и как её достать.

Стали известны интересные факты о здоровье работников двух крупных слуцких предприятий. Оказывается, что почти каждый четвёртый работник — с хроническим заболеванием, а здоровый — только каждый шестой. Это установили слуцкие медики, когда осмотрели 1449 работников сахарорафинадного и сыродельного комбинатов.

Борьба с очередями в Слуцкой больнице ведётся давно и разными способами. Очередное новшество — на сайте Слуцкой ЦРБ появился раздел «Предварительная регистрация на флюорографию» в рентген-кабинет № 210. Пациент выбирает подходящие дату, время и получает код активации. Чтобы получить бумажный талон, надо ввести код в терминал около кабинета.

Народные новости

Иногда бывает так, что люди годами ходят мимо чего-либо в городе и не обращают на это внимания. А вот приезжим это сразу бросается в глаза.

К примеру, гостью Слуцка удивило, что на центральной площади города возле новогодних фигур выставляют деревянные заборы. Она считает, что заборы портят новогоднюю картину города, да и непонятно, с какой целью деревенский атрибут там ставят.

На странице «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчанка Наталья Сигалова разместила новость, написав: «После того как заварили мусоропровод в доме № 7 на улице Зелёной, жильцы первого подъезда решили бастовать многочисленными пакетами мусора у входа. Креативно?» Публикация вызвала бурную реакцию читателей. Одни писали, что люди сами разводят антисанитарию. Другие поддержали жильцов, считая, что службам нужно советоваться с людьми, прежде чем принимать решение.

Случчане в очередной раз задаются вопросом: как прожить на нищенскую пенсию? Житель Слуцка написал, что он «расплачивается» своей пенсией за зарплаты в «лихие 90-е». Мужчина 36 лет проработал в колхозе сварщиком, а пенсию ему насчитали только 289 рублей.

Ожидаются изменения

Случчане считают, что магазинов в Слуцке хватает и пора бы уже открывать производства. Тем не менее в микрорайоне «Чехова» выделили новый участок под строительство супермаркета. В Публичной кадастровой карте Слуцка появился земельный участок под строительство торгового объекта. Он расположен на пересечении улиц Борисовца и Магистральной. Его площадь составляет 0,2669 га, что примерно соответствует площади магазина «Домашний» в 12-м городке.