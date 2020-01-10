Слуцкие спасатели напоминают о правилах безопасности на дорогах в гололёд

Гололедица — это лёд или слой снега, утрамбованный до твёрдого состояния и образующий скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где из-за движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололёдом и снегопадом.
Основное условие движения для водителей — осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололёде подстерегают две опасности — поскользнуться и упасть или попасть под машину.
С наступлением холодов растёт количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололёде:
- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.
- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.
Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как может случиться сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
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