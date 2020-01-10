Какие анализы и зачем надо сдавать будущим мамам. В «Мяте» пройдёт встреча для случчанок (приём заявок)

Все женщины хотят родить здорового ребёнка. Для этого нужно вовремя сдать необходимые анализы, которые помогут исключить выкидыши, замершую беременность и другие патологии у мамы и малыша. Женский проект Lampa и газета «Кур'ер» проведут встречу на тему «Анализы для будущих мам», так как лабораторная диагностика вызывает много вопросов у случчанок.

Встреча состоится в воскресенье, 19 января, в 14 часов в лаунж-баре «Мята». Её проведёт Валентина Юзенкова, врач лабораторной диагностики медицинской лаборатории Synevo. Она расскажет об анализах, которые необходимы для подготовки к беременности и во время неё.

«Состояние здоровья будущей мамы напрямую влияет на развитие малыша. А изменения в анализах появляются раньше, чем симптомы заболеваний. Для будущих мам анализы — самый безобидный, но при этом точный метод диагностики», — сказала Валентина Юзенкова в беседе с корреспондентом «Кур'ера».

Встреча бесплатная, но по предварительной регистрации. Регистрация — здесь . За день-два организаторы перезвонят вам для подтверждения участия.

Что будет на встрече

На встрече будут затронуты такие вопросы, как:

почему важна лабораторная диагностика;

какие лабораторные исследования и для чего нужно их пройти при подготовке к беременности;

какие лабораторные исследования и для чего нужно проходить во время беременности;

что влияет на результат анализа.

Участницы встречи получат скидочные купоны на услуги медицинской лаборатории Synevo.

Это вторая встреча для слуцких пар, которые планируют беременность или ждут ребёнка. Первая прошла в сентябре с минским гинекологом Дмитрием Трофимчиком. Он дал основные рекомендации по планированию беременности, которые затрагивали и лабораторную диагностику. В этот раз специалист более углублённо затронет эту тему.

Кто партнёр встречи

Партнёр встречи — медицинская лаборатория Synevo.

В Слуцке лаборатория находится по адресу: ул. Ленина, 150. Она работает с понедельника по пятницу с 7 до 15 часов, в субботу — с 7 до 14 часов, воскресенье — выходной.

Преимущества медицинской лаборатории Synevo:

Крупнейшая сеть лабораторных пунктов

Сегодня локальная сеть Synevo включает более 45 лабораторных пунктов по всей Беларуси.

Современная лабораторная база

Лаборатории Synevo оснащены оборудованием от лучших мировых производителей, таких как Roche Diagnostics (Швейцария), Sysmex (Япония), Siemens Healthcare Diagnostics (США) и др. Используются качественные расходные материалы и реагенты из Европы.

Комфортные условия сдачи анализов

Synevo работает по единому стандарту обслуживания по всей Беларуси и прилагает максимум усилий, чтобы люди не тратили много времени на проведение исследований, а все манипуляции осуществлялись быстро и в хороших условиях.

Подтверждённое качество исследований

Лаборатория регулярно участвует в программах международного контроля качества (EQAS). Все исследования проводятся с чётким соблюдением технологических процессов, обеспечивая высокое качество лабораторного анализа.

Дополнительные сервисы

Лаборатория предоставляет несколько способов получения результатов анализов, в том числе по электронной почте и онлайн на synevo. by, а также направляет автоматическое уведомление о полной готовности результатов.

Synevo располагает единой многоканальной информационной линией и всегда готова дать обратную связь и ответить на вопросы.

Сайт медицинской лаборатории Synevo — www.synevo.by.

Контакты: 7766, (+375 17) 338 88 88