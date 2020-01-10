В Слуцке почти 2-летний ребёнок проглотил батарейку и попал в больницу. Что ещё «съедают» дети

В приёмное отделение Слуцка 7 января в 1.50 поступил почти 2-летний ребёнок, который проглотил маленькую батарейку.

Об этом «Кур'еру» сообщила Марина Драбудько, заведующая приёмным отделением Слуцкой ЦРБ.

«Поскольку у нас нет специальной аппаратуры, мальчика незамедлительно отправили в РНПЦ детской хирургии. При каких обстоятельствах ребёнок проглотил посторонний предмет и как он себя чувствует, мне неизвестно», — сказала она.

В РНПЦ детской хирургии, куда привезли маленького случчанина, отказались рассказывать подробности его состояния.

Три случая за три года

По словам Марины Драбудько, за последние три года в приёмное отделение Слуцка поступало трое детей, проглотивших батарейки.

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«Попадание батареек в организм грозит смертельной опасностью. Они окисляются и разъедают органы. И такие случаи нам известны. На моей памяти в Любани умер 3-летний ребёнок, проглотивший батарейку. Родители вовремя не заметили. Обратились только спустя время, когда у него стала подниматься температура и появился кашель. Сначала врачи предполагали, что у малыша пневмония. Как оказалось, батарейка прилипла к пищеводу, разъела его и пища стала попадать в лёгкие. К сожалению, спасти ребёнка не удалось», — рассказывает заведующая.

В случае с проглатыванием инородного предмета, в том числе батарейки, какие-то специфические симптомы выявить сложно. У ребёнка может быть плохое самочувствие, кашель, температура. Но эти признаки характерны и для других заболеваний, например, ОРВИ. Иногда батарейка даёт о себе знать спустя время.

«При попадании батарейки в организм важно как можно быстрее извлечь её. Проще это сделать, пока она в желудке. Если батарейка попадает в кишечник, достать её оттуда практически невозможно», — подчёркивает Марина Драбудько.

Что ещё глотают дети

В приёмное отделение Слуцка примерно раз в месяц поступает ребёнок, проглотивший посторонний предмет. Чаще всего малыши глотают копейки, мелкие шарики, части конструктора.

«Копейки выводятся из организма естественным путём. Чтобы ускорить процесс, необходимо принимать грубую пищу. Был единственный случай, когда мы отправили ребёнка в Минск. Он проглотил большую монету — 50 копеек», — говорит заведующая.