Александра Голикова, начальника Слуцкой милиции, удостоили высокого офицерского звания

Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, получил звание полковника милиции. Высокого офицерского звания он удостоен в числе 14-ти сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

Торжественный ритуал вручения погон полковника состоялся в пятницу, 10 января, в музее МВД. Его проводил Юрий Караев, министр внутренних дел генерал-майор милиции. Обращаясь к коллегам, он подчеркнул: «Звание полковника — высокая государственная оценка образцового исполнения служебных обязанностей, профессионализма, весомого личного вклада в обеспечение общественного порядка в стране».

Вместе с тем, он призвал не забывать о возросшей ответственности перед гражданами, покой которых им доверено оберегать.

Реклама

Напомним, что Александр Голиков возглавил Слуцкую милицию чуть более двух месяцев назад — 30 октября 2019 года.