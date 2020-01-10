Слуцкие водители «Фаворит 999» перечислили деньги на помощь жертвам домашнего насилия. На что пойдут деньги

Перед Новым годом (20 декабря) водители фирмы «Фаворит 999» перевели Слуцкому территориальному центру соцобслуживания населения 1000 рублей. Эти деньги пойдут на помощь случчанам, которые пострадали от домашнего насилия и проживают в «кризисной» комнате. А именно на покупку мультиварки, приобретение продуктовых наборов и гигиенических принадлежностей.

«Раньше мы ежегодно поздравляли своих пассажиров с Новым годом. В прошлом году решили оказывать адресную помощь. Тогда мы подарили компьютер Слуцкому центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», — рассказал «Кур'еру» Андрей Адамчук, один из водителей.

Отметим, что водители фирмы «Фаворит 999» регулярно поддерживают благотворительные акции и проекты газеты «Кур'ер». Например, они помогают создавать праздник для детей, участвуя в новогодней акции «Письмо Деду Морозу», и организовывать досуг для случчан (встреча успешных парней в «Мяте» и премия Instagram «Кур'ера»). В этот раз они помогли и «кризисной» комнате.

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По словам Ольги Жогло, директора Слуцкого ТЦСОН, люди, которые находятся в «кризисной» комнате, обслуживают себя самостоятельно: «И, к сожалению, не всегда жертвы, убегая, уходя из дома, имеют при себе деньги, вещи и продукты».

Специалисты центра выражают «огромную и искреннюю благодарность за оказанную спонсорскую помощь перевозчикам маршрутки „Фаворит 999“ за перечисленную сумму».

СПРАВКА. С момента создания в Слуцке «кризисной» комнаты (2013 год) и по январь 2020 года услуга временного приюта предоставлена 34 случчанам: 17 женщинам, 15 несовершеннолетним детям, 2 мужчинам.

«К сожалению, жертвами домашнего насилия стали пять пожилых граждан и две многодетные мамы», — отметила Ольга Жогло, директор Слуцкого ТЦСОН.