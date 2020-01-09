«Хочет быть с некрасивой кожей и без зубов – пусть ест». Как слуцкие мамы контролируют сладости в рационе детей

Во время новогодних праздников маленьким случчанам подарили много сладких подарков. А впереди ещё и «конфетный» Старый Новый год. В связи с этим мы решили спросить у их мам, какие сладости они разрешают есть своим детям, как регулируют количество съеденных конфет и чем заменяют «вредный сахар».

«Из-за аллергии ребёнок сам себя контролирует»

Юлия Гончаренко, мама Светы (7 лет): «Сладости Свете даю дозированно. Например, две-три шоколадные конфеты в день. Леденцы не даю вообще, так как у неё аллергия. Из-за них сильно опухает глаз.

Сейчас Света сама себя контролирует. Она осознаёт, к чему может привести любовь к сладкому. Например, все леденцы из новогоднего подарка сразу же раздаёт другим. Представляю, каких усилий ей это стоит, ведь Светка — самая великая сладкоежка".

«Заменяем сладости на фрукты»

Алеся Некрашевич, мама Миши (1 год): «У меня ребёнок, склонный к аллергии. До года он вообще не знал о сладостях. После года, когда начал требовать всё, что едят родители, стало труднее. Поэтому теперь мы стараемся не есть при нём сладкого. Если всё же заметит и попросит, даём попробовать. Но в маленьких количествах, например, кусочек шоколадки. Но все сладости заменяем на фрукты».

«Объясняю, почему не покупаю сладости»

Виктория Политова, мама Никиты (2 года): «Мой ребёнок ест конфеты два-три раза в неделю. Может два дня подряд просить купить ему чупа-чупсы или мороженое в магазине. Я не разрешаю, а он обижается. Иду на компромисс и предлагаю приобрести что-то другое.

Я всегда объясняю, почему не покупаю. Если взять пример с мороженым, говорю, что оно холодное и от него будет болеть горло, а это значит, что нужно будет пить лекарства. Чаще всего Никита соглашается на компромисс".

«Даю право выбора»

Кристина Алешко, мама Марики и Мии (7 лет и 1,6): «Старшей дочке я даю право выбора. Она знает, что большое количество конфет грозит ей стоматологом, а его мы ох как не любим. Я ей объяснила, что от сладкого портятся зубы и появляется много прыщей. Поэтому если она хочет быть с некрасивой кожей и без зубов, то, пожалуйста, может есть, а если нет — его нужно есть в минимальных количествах.

А с младшей проще. Она сладости вообще пока не получает. Рано".

«Только домашняя выпечка и фрукты»

Анна Давидович, мама Вячеслава (1,6 год): «Что такое шоколад, конфеты, сок, пюре с сахаром, мой ребёнок не знает. Я даю ему фруктовые вкусняшки или домашнюю выпечку. Этого пока достаточно.

Да и в нынешнем сладком нет ничего полезного, только сахар и куча химии и красителей. Пусть с детства привыкает к правильному питанию, неправильное он и сам попробует, когда станет старше".

«Сама не даю сладости ребёнку и другим не разрешаю»

Вероника Пратасеня, мама Давида (2,5 года): «Я не вижу пользы для ребёнка в чае с сахаром или в халве. Конфет, вафель, шоколадок и прочего дома просто не содержится.

Обычно предупреждаю и посторонних людей, что я против конфет, что ребёнка можно угостить яблоком или мандарином. Но сложно переубедить людей, особенно старшего поколения.

Давид ест все виды фруктов, сухофруктов и преимущественно домашние кондитерские изделия и выпечку. Часто пеку вкусности с использованием фиников и кленового сиропа".