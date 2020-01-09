Для жителей 11-го городка берег Случи — одно из основных мест притяжения, где можно провести свободное время. В выходной день, на Рождество, «Кур'ер» побывал там и посмотрел, чем примечательна улица, которая протянулась вдоль берега реки.

Один из крупных микрорайонов Слуцка — 11-й городок. Большинству горожан его облик знаком по единственной крупной улице — Социалистической, именно по ней ходят автобусы. Она начинается у Молодёжного центра, проходит мимо центра соцобслуживания, Михайловского собора, школы № 8, бывшего Дома офицеров и заканчивается у сквера с танком, упираясь в улицу Гагарина.

Но наша прогулка пройдёт по параллельной ей улице. Она начинается от городского пляжа и доходит примерно до детского сада № 1. Правда, если смотреть разные карты, то обнаруживается путаница: на Яндексе она обозначена как Социалистическая, а на публичной кадастровой карте РБ — просто не имеет названия.



Вот что можно увидеть, если пройти по ней от начала до конца и даже чуть дальше.

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В начале улицы, слева — городской пляж. Зимой это место для прогулок с детьми, собаками и для рыбаков. Когда смотришь вперёд, то в глаза бросается странность асфальта: в центре полотно отремонтировали, а по краям — оставили как было. Когда гуляешь, взгляду хочется зацепиться за что-то приятное, но здесь кругом упираешься во что-то разрушенное. По обеим сторонам лестницы, ведущей на пляж, от фонарей остались только столбы.

Тротуар на набережной сплошь покрыт трещинами и ямами.

Первые, кого встречаешь, — бездомные коты. Они перебегают через дорогу и устремляются к реке — попить или «подлизаться» к рыбакам и выпросить рыбки.

А рыбаков по берегам Случи хватает. Они располагаются здесь с комфортом и сидят целый день.

Завсегдатаи этих мест — утки. За последние годы их здесь расплодилось около сотни. Жители микрорайона ежедневно их кормят, поэтому птицы не боятся и «флотилией» движутся к берегу, когда замечают людей.

О былой обустроенности этих мест свидетельствуют бетонные лестницы. Если спуститься по ним, то попадаешь на тропинки, ведущие к реке.

Одно из мест отдыха, судя по утоптанной поляне, создано самой природой — большая ива, которая, видимо, упала, но продолжает расти. Здесь с удобствами размещается большая компания.

Напротив этой поляны — большое поле, заросшее травой и сорняками. Как говорят старожилы, раньше здесь было футбольное поле с воротами.

Излюбленное место для местных пенсионеров — огороды. Они высадили здесь плодовые деревья, кустарники, обустроили теплицы из старых оконных рам.

Эта надпись, видимо, отражает оценку реалий местной жизни.

Дальше подхода с улицы к реке нет, а с левой стороны начинаются гаражи. Но и здесь можно увидеть нечто необычное.

Вот этот гараж отличается от всех остальных. Его хозяин оформил его в загородном стиле. Украсил деревянными колёсами, керосиновыми лампами. А из бочонка сделал скворечник.

По улице Социалистической можно дойти примерно до середины гаражного кооператива. Потом дорога упирается в огороды. Справа можно увидеть баскетбольную площадку. Она примечательна тем, что кольцо есть только с одной стороны, а с другой — пустой щит. И почему-то уже не удивляешься.

Пятиэтажный дом позади площадки готовят к ремонту. Вокруг него уже поставили забор. Но и тут есть место для юмора. Строители решили «подшутить» над жильцами, а может, просто забора не хватило. Этой лавочкой жильцы долго не смогут воспользоваться.

Если пройти по тропинке между огородами, то попадаешь в «Шанхай». Об этом предупреждает надпись.

Здесь есть необычные постройки — не сараи и не гаражи. Если заглянуть в зарешеченные железной сеткой окошки, то можно разглядеть стол и табуретки. Значит, место обитаемо.

Пройдя через «Шанхай», попадаешь на территорию, где сохранились довоенные постройки: два жилых двухэтажных дома и здание музыкальной школы. Фасад музыкальной школы явно требует ремонта.

Вот так можно погулять в 11-м городке.

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