Соглашение про «шенген» по 35 евро подписано. Но сначала белорусы всё равно будут платить 80 евро

В среду, 8 января, Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмисии.

После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами. Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на МИД Беларуси.

По сообщению пресс-службы Еврокомиссии, после вчерашнего подписания соглашения будут представлены в Европейский парламент для согласования. Также соглашение должна утвердить и белорусская сторона — это произойдёт не раньше апреля, потому что следующая парламентская сессия начинается 2 апреля. То есть, в лучшем случае, платить за визу 35 евро белорусы начнут не раньше мая.

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Напомним, что с февраля 2020 года Евросоюз увеличивает консульский сбор для граждан третьих стран (в том числе Беларуси) с 60 до 80 евро. То есть как минимум на 3−4 месяца «шенген» для белорусов подорожает, а не наоборот.

В ТЕМУ. О «шенгене» по 35 евро для белорусов. Что он предполагает