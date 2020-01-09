Жители Слуцка рассказали, хочется им снега или нет и почему. Опрос

Ольга Паздерина
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Эта зима не перестаёт удивлять своей погодой. «Кур'ер» спросил у жителей Слуцка разных возрастов, хочется им снега или нет и почему.

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