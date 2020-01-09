НовостиСлуцкИзбранное Жители Слуцка рассказали, хочется им снега или нет и почему. Опрос Ольга Паздерина - 9 января 2020 0 Эта зима не перестаёт удивлять своей погодой. «Кур'ер» спросил у жителей Слуцка разных возрастов, хочется им снега или нет и почему. Реклама ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Лампа «Хочет быть с некрасивой кожей и без зубов — пусть ест». Как слуцкие мамы контролируют сладости в рационе детей Новости Зима в Слуцке: в декабре 23 дня шёл дождь Слуцк Лысый Дед Мороз и старая Снегурочка. Какими слуцкие дети видят сказочных героев Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий. Реклама
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