Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в декабре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за декабрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам ноября на сайте kurjer.info зарегистрировано 721 012 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 264 767 визитов (в 2,7 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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О происшествиях

30 ноября 36-летний случчанин Виталий Чернов отправился на подводную охоту и пропал. Его следы обнаружили 1 декабря на реке Сивельга рядом с деревней Великий Быков. Во время операции по поиску тела Виталия погиб 53-летний водолаз.

1 декабря на реке Сивельга рядом с деревней Великий Быков. Во время операции по поиску тела Виталия погиб 53-летний водолаз. За неделю в одном и том же месте на трассе под Слуцком произошли три ДТП: школьный автобус, в которым были дети, врезался в «Газель» ; столкнулись две легковушки, их пришлось увозить на эвакуаторе ; Citroen столкнулся с автобусом c детьми

; столкнулись две легковушки, их ; Citroen В деревне под Слуцком пьяная женщина убила сожителя.

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