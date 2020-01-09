Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в декабре

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за декабрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам ноября на сайте kurjer.info зарегистрировано 721 012 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 264 767 визитов (в 2,7 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:
Реклама
- Сезон зимних шин открыт. Как хитрят водители Слуцка (итоги рейда ГАИ)
- Война и цены. Сколько стоят продукты в Слуцке и в прифронтовом городе ДНР (сравнение)
- Машины «паппиццот». В Слуцке открылась «автокомиссионка», где можно купить авто за зарплату случчанина
- «Мог уйти по кошкам…» Почитайте забавное объявление о пропаже кота в Слуцке
- Пугают потерей большой суммы денег. Как у двух случчан пропало с карточек более 2000 рублей
- «Пизанская башня» и исчезнувший хозяин. Почему сотрудники Слуцкого ЖКХ убирали частную территорию за «просто так»
- Как теперь выглядит бывший ресторан «Случь» изнутри. Фото
- «Когда рыба растаяла, она просто развалилась». Житель Слуцка рассказал, как возвращал её в магазин
- В продаже появился новый слуцкий сахар с красным штампом на упаковке. Фотофакт
- В слуцкой школе новогодний утренник обойдётся дороже, чем ёлка во Дворце Республики. Это вообще что?
Нелокальные сюжеты
- Жилищный кодекс: с 1 января будем жить по-новому. Что изменится
- В конце января в Беларуси заработает обновлённый Трудовой кодекс. Что изменится (коротко)
- С 1 января в Беларуси можно будет обналичить зарплату в магазинах. Но есть условия
- Как будут взимать дорожный налог в Беларуси. Почти окончательно
- Что изменится в Беларуси с 1 января.
О происшествиях
- 30 ноября 36-летний случчанин Виталий Чернов отправился на подводную охоту и пропал. Его следы обнаружили 1 декабря на реке Сивельга рядом с деревней Великий Быков. Во время операции по поиску тела Виталия погиб 53-летний водолаз.
- За неделю в одном и том же месте на трассе под Слуцком произошли три ДТП: школьный автобус, в которым были дети, врезался в «Газель»; столкнулись две легковушки, их пришлось увозить на эвакуаторе; Citroen столкнулся с автобусом c детьми
- В деревне под Слуцком пьяная женщина убила сожителя.
Самые популярные «Народные новости»
- «А проблема в чём? Да всё в том же». Житель Слуцка подошёл к инспектору ГАИ и показал на фонарь, который не горит
- Пенсия в 440 рублей. Как женщина в автобусе рассуждала, хватит ли этого ей на жизнь
- «Ненавижу тебя». Что ответила мама, когда в магазине в Слуцке ребёнок попросил игрушку
- «Отец до пенсии дожил… Даже один раз получил её…» А как выжить маме на 250 рублей
- Как в Слуцке прохожие помогли плачущему мальчику.
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.