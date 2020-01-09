Мёртвый белорус несколько дней просидел за праздничным столом. Но это никому не мешало

Жительница деревни Черессы Миорского района обратилась в милицию утром 8 января. Она сообщила, что её муж уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома.

Что было дальше, рассказали в УВД Витебского облисполкома.

В последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина, недавно вернувшегося из России. Там его и нашли: его тело было в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.

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Как установила экспертиза, у погибшего 51-летнего мужчины была ссадина на голове. От удара он, предположительно, и умер. Хозяин дома признался, что ударил его поленом во время ссоры. Из-за надетого на голову убитого капюшона сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать.

Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не всё в порядке, но это не мешало продолжать застолье.

В отношении 53-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело.