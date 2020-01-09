В Слуцке назовут 25 лучших школьников Минской области 2019 года

Отдел новостей
-
0

Финалистов конкурса «Ученик года Минской области-2019» торжественно наградят на церемонии, которая состоится в пятницу, 10 января, в Слуцком центре детского творчества.

Об этом БелТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В этот день будут названы имена лучших учащихся, которые проявили себя в 2019 году в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности и внесли свой вклад в копилку достижений столичного региона. Среди ребят победители республиканских и международных олимпиад, конференций, конкурсов и проектов, состязаний, а также лидеры детских и молодёжных общественных объединений, ученического самоуправления, волонтёрского движения.

Реклама

Награждать 25 лучших школьников области будут в пяти номинациях:

  • «Учебная деятельность»,
  • «Спортивная деятельность»,
  • «Творческая деятельность»,
  • «Проектная деятельность»,
  • «Общественная и трудовая деятельность».

Победителям вручат свидетельства, памятные статуэтки и знаки главного управления по образованию Минского облисполкома. Кроме того, ребят ожидают сладкие подарки, музыкальные номера и творческие сюрпризы.

Торжественное мероприятие проводится в регионе в пятый раз.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.