В Слуцке назовут 25 лучших школьников Минской области 2019 года

Финалистов конкурса «Ученик года Минской области-2019» торжественно наградят на церемонии, которая состоится в пятницу, 10 января, в Слуцком центре детского творчества.

Об этом БелТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В этот день будут названы имена лучших учащихся, которые проявили себя в 2019 году в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности и внесли свой вклад в копилку достижений столичного региона. Среди ребят победители республиканских и международных олимпиад, конференций, конкурсов и проектов, состязаний, а также лидеры детских и молодёжных общественных объединений, ученического самоуправления, волонтёрского движения.

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Награждать 25 лучших школьников области будут в пяти номинациях:

«Учебная деятельность»,

«Спортивная деятельность»,

«Творческая деятельность»,

«Проектная деятельность»,

«Общественная и трудовая деятельность».

Победителям вручат свидетельства, памятные статуэтки и знаки главного управления по образованию Минского облисполкома. Кроме того, ребят ожидают сладкие подарки, музыкальные номера и творческие сюрпризы.

Торжественное мероприятие проводится в регионе в пятый раз.