У женского проекта Lampa появились клубные карты. Где в Слуцке девушки смогут получить скидки по ним (список)

В 2020 году женский проект Lampa газеты «Кур'ер» выпускает клубные карты. Они будут действовать на протяжении года и давать приятные бонусы своим обладательницам.



Например, девушки, у которых будут карты, смогут получать скидки и подарки от партнёров и организаторов проекта, рассчитывать на первоочерёдность участия в мероприятиях с ограниченным количеством мест, а также участвовать в закрытых встречах.

Если вы хотите стать обладательницей карты или приобрести её в качестве подарка для подруги/мамы/сестры, звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория Капская), (8 044) 540 29 39 (Алиса Листапад).

Или регистрируйтесь здесь, и с вами свяжутся.

Список партнёров будет пополняться.

Партнёры женского проекта Lampa и скидки

1. Слуцкая студия депиляции и шугаринга

Скидка: 20%.

20%. Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет. Контакты: +375 29 342 21 59.

+375 29 342 21 59. Instagram: @volosnetslutsk .

2. Sushi Slutsk

Скидка: 15%.

15%. Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1. Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

+ 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71. Instagram: @sushi_slutsk.

3. Детский развивающий центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий).

5% (кроме индивидуальных занятий). Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло. Контакты : + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03. Instagram: lecenka_centr.

4. Визажист и бровист Юлия Макареня

Скидка: 25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы.

25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы. Адрес : г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).

: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж). Контакты: +375 25 949 76 60.

+375 25 949 76 60. Instagram: makeup_makarona

5. Танцевальная студия «12:33»

Скидка: 5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей).

5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей). Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания).

г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания). Контакты: +375 33 602 47 15.

+375 33 602 47 15. Instagram: danstudio1233

6. Мини-кафе «Бородуля»

Скидка: 10%, именинницам — 20%.

10%, именинницам — 20%. Адрес: г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А.

г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А. Контакты: +(375 29) 661 88 00.

+(375 29) 661 88 00. Instagram: borodulya.slutsk

7. Фитнес-зал Fizika. by

Скидка: 20%.

20%. Адрес: г. Слуцк, ул. Виленская, д. 14, административное здание стадиона «Городской».

г. Слуцк, ул. Виленская, д. 14, административное здание стадиона «Городской». Контакты: + 375 44 588 51 88.

+ 375 44 588 51 88. Instagram: @fizika.by

8. Творческая мастерская «Изюм»

Скидка: 20% на букеты из продуктов и подарочные наборы.

20% на букеты из продуктов и подарочные наборы. Контакты: + 375 29 617 00 98.

+ 375 29 617 00 98. Instagram: izum_slutsk

9. Слуцкая студия красоты «Зефир»

Скидка: 30%.

30%. Адрес: г. Слуцк, ул. Зелёная, 8.

г. Слуцк, ул. Зелёная, 8. Контакты: +375 33 384 90 00.

+375 33 384 90 00. Instagram: @zefir_slutsk.

10. Тренажёрный зал «Бункер»

Скидка: 10% на покупку абонемента.

10% на покупку абонемента. Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).

г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения). Контакты: +375 44 484 37 34.

+375 44 484 37 34. Instagram: @bunkerslutsk.

11. Магазин «Всё для праздника»

Скидка : 30% на бижутерию и праздничные товары.

: 30% на бижутерию и праздничные товары. Адрес : г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника».

: г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника». Контакты: +375 29 361 19 00.

+375 29 361 19 00. Instagram: @alena_aseeva_vesna_slutsk.

12. Домашняя студия депиляции Karamel

Скидка: 5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны.

5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны. Контакты: +375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51.

+375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51. «ВКонтакте»: Домашняя студия депиляции KARAMEL

СПРАВКА. Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» появился в Слуцке в апреле 2019 года. Он создан для того, чтобы дать случчанкам возможность развиваться, получать новые знания и навыки и с пользой проводить свободное время. А также отдохнуть от работы и бытовых хлопот.