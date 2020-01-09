У женского проекта Lampa появились клубные карты. Где в Слуцке девушки смогут получить скидки по ним (список)

В 2020 году женский проект Lampa газеты «Кур'ер» выпускает клубные карты. Они будут действовать на протяжении года и давать приятные бонусы своим обладательницам.
Например, девушки, у которых будут карты, смогут получать скидки и подарки от партнёров и организаторов проекта, рассчитывать на первоочерёдность участия в мероприятиях с ограниченным количеством мест, а также участвовать в закрытых встречах.
Если вы хотите стать обладательницей карты или приобрести её в качестве подарка для подруги/мамы/сестры, звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория Капская), (8 044) 540 29 39 (Алиса Листапад).
Или регистрируйтесь здесь, и с вами свяжутся.
Список партнёров будет пополняться.
Партнёры женского проекта Lampa и скидки
1. Слуцкая студия депиляции и шугаринга
- Скидка: 20%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
- Контакты: +375 29 342 21 59.
- Instagram: @volosnetslutsk .
2. Sushi Slutsk
- Скидка: 15%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
- Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
- Instagram: @sushi_slutsk.
3. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий).
- Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
- Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
- Instagram: lecenka_centr.
4. Визажист и бровист Юлия Макареня
- Скидка: 25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
- Контакты: +375 25 949 76 60.
- Instagram: makeup_makarona
5. Танцевальная студия «12:33»
- Скидка: 5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей).
- Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания).
- Контакты: +375 33 602 47 15.
- Instagram: danstudio1233
6. Мини-кафе «Бородуля»
- Скидка: 10%, именинницам — 20%.
- Адрес: г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А.
- Контакты: +(375 29) 661 88 00.
- Instagram: borodulya.slutsk
7. Фитнес-зал Fizika. by
- Скидка: 20%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Виленская, д. 14, административное здание стадиона «Городской».
- Контакты: + 375 44 588 51 88.
- Instagram: @fizika.by
8. Творческая мастерская «Изюм»
- Скидка: 20% на букеты из продуктов и подарочные наборы.
- Контакты: + 375 29 617 00 98.
- Instagram: izum_slutsk
9. Слуцкая студия красоты «Зефир»
- Скидка: 30%.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Зелёная, 8.
- Контакты: +375 33 384 90 00.
- Instagram: @zefir_slutsk.
10. Тренажёрный зал «Бункер»
- Скидка: 10% на покупку абонемента.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).
- Контакты: +375 44 484 37 34.
- Instagram: @bunkerslutsk.
11. Магазин «Всё для праздника»
- Скидка: 30% на бижутерию и праздничные товары.
- Адрес: г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника».
- Контакты: +375 29 361 19 00.
- Instagram: @alena_aseeva_vesna_slutsk.
12. Домашняя студия депиляции Karamel
- Скидка: 5% - на 1 зону, 10% - на две и более зоны.
- Контакты: +375 29 504 60 12, +375 44 793 35 51.
- «ВКонтакте»: Домашняя студия депиляции KARAMEL
СПРАВКА. Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» появился в Слуцке в апреле 2019 года. Он создан для того, чтобы дать случчанкам возможность развиваться, получать новые знания и навыки и с пользой проводить свободное время. А также отдохнуть от работы и бытовых хлопот.
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