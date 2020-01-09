У женского проекта Lampa появились клубные карты. Где в Слуцке девушки смогут получить скидки по ним (список)

Виктория Капская
Виктория Капская
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В 2020 году женский проект Lampa газеты «Кур'ер» выпускает клубные карты. Они будут действовать на протяжении года и давать приятные бонусы своим обладательницам.


Например, девушки, у которых будут карты, смогут получать скидки и подарки от партнёров и организаторов проекта, рассчитывать на первоочерёдность участия в мероприятиях с ограниченным количеством мест, а также участвовать в закрытых встречах.

У женского проекта Lampa появились клубные карты. Что она даст девушкам Слуцка

Если вы хотите стать обладательницей карты или приобрести её в качестве подарка для подруги/мамы/сестры, звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория Капская), (8 044) 540 29 39 (Алиса Листапад).

Или регистрируйтесь здесь, и с вами свяжутся.

Список партнёров будет пополняться.

Партнёры женского проекта Lampa и скидки

1. Слуцкая студия депиляции и шугаринга

  • Скидка: 20%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.
  • Контакты: +375 29 342 21 59.
  • Instagram: @volosnetslutsk .

2. Sushi Slutsk

  • Скидка: 15%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
  • Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
  • Instagram: @sushi_slutsk.

3. Детский развивающий центр «Лесенка»

  • Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий).
  • Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.
  • Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.
  • Instagram: lecenka_centr.

4. Визажист и бровист Юлия Макареня

  • Скидка: 25% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).
  • Контакты: +375 25 949 76 60.
  • Instagram: makeup_makarona

5. Танцевальная студия «12:33»

  • Скидка: 5 рублей на абонемент (полная стоимость месячного абонемента (8 занятий) — 35 рублей, при предъявлении карты Lampa — 30 рублей).
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Уласовца, 3 (вход с правого торца здания).
  • Контакты: +375 33 602 47 15.
  • Instagram: danstudio1233

6. Мини-кафе «Бородуля»

  • Скидка: 10%, именинницам — 20%.
  • Адрес: г. Слуцк. ул. Ленина, 118 А.
  • Контакты: +(375 29) 661 88 00.
  • Instagram: borodulya.slutsk

7. Фитнес-зал Fizika. by

  • Скидка: 20%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Виленская, д. 14, административное здание стадиона «Городской».
  • Контакты: + 375 44 588 51 88.
  • Instagram: @fizika.by

8. Творческая мастерская «Изюм»

  • Скидка: 20% на букеты из продуктов и подарочные наборы.
  • Контакты: + 375 29 617 00 98.
  • Instagram: izum_slutsk

9. Слуцкая студия красоты «Зефир»

  • Скидка: 30%.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Зелёная, 8.
  • Контакты: +375 33 384 90 00.
  • Instagram: @zefir_slutsk.

10. Тренажёрный зал «Бункер»

  • Скидка: 10% на покупку абонемента.
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).
  • Контакты: +375 44 484 37 34.
  • Instagram: @bunkerslutsk.

11. Магазин «Всё для праздника»

  • Скидка: 30% на бижутерию и праздничные товары.
  • Адрес: г, Слуцк, ТЦ «Весна», магазин «Всё для праздника».
  • Контакты: +375 29 361 19 00.
  • Instagram: @alena_aseeva_vesna_slutsk.

12. Домашняя студия депиляции Karamel

СПРАВКА. Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» появился в Слуцке в апреле 2019 года. Он создан для того, чтобы дать случчанкам возможность развиваться, получать новые знания и навыки и с пользой проводить свободное время. А также отдохнуть от работы и бытовых хлопот.

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instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisanoir

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