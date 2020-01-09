Когда не хватает места: как в Германии решают жилищный вопрос

Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колёсах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков. Ситуация на жилищном рынке во многих регионах Германии сложилась напряжённая.

Последние исследования говорят о том, что недвижи­мость продолжает дорожать, как и цены на аренду.

Причины эксперты называют следующие: большой приток иностранной рабочей силы и активная внутренняя миграция молодых немцев, а также последствия недальновидной политики в области строительства доступного жилья.

Нехватка доступного жилья заставляет всё больше семей покидать крупные города и переезжать в пригороды. Трудно приходится и студентам: число учащихся немецких вузов постоянно растёт. Это, в свою очередь, также приводит к росту спроса на жильё и повышению цен на рынке недвижимости. Поэтому неудивительно, что в поиске альтернативных моделей жилья заинтересованы все.

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Тренд из США

Tiny House — так называют крошечные домики на колёсах, в которых есть всё, что нужно для жизни на очень небольшом пространстве, используемом рационально и экономично. Этот тренд пришёл в Европу из Америки.

Для некоторых такие домики уже стали или становятся вполне интересной, приемлемой и доступной альтернативой городским квартирам.

В последнее время сообщения и репортажи про такое жильё стали достаточно регулярно появляться в немецких СМИ. Строительные фирмы, специализирующиеся на изготовлении таких домов, постоянно расширяют ассортимент. Спрос подогрел торговый концерн Tchibo. В 2018 году в сотрудничестве с одной строительной компанией он выпустил на рынок три модели по цене от 40 до 60 тысяч евро.

Городские управы немецких городов и власти сельских коммун одобряют новые проекты и дают шанс этой модели жилья пустить корни.

Так, в Дортмунде было решено переоборудовать заброшенную спортивную площадку в целую деревню Tiny Village. До 2022 года планируется установить первые Tiny House в экодеревне в черте города Ганновер. В Северном Рейне-Вестфалии эта идея тоже нашла благодатную почву. Так, в Варендорфе было решено создать целое поселение из таких домиков.

Массовым этот тренд, конечно, пока назвать нельзя.

Однако представители поколения Y потенциал этой идеи распознали. Так, в баварской общине Мельмайзель сейчас уже появилась целая деревня, состоящая из миниатюрных домов. Организаторы проекта — 25-летние супруги Штефани Бек и Филипп Зандерс.

В поисках жилья: пример из Баварии

Молодые супруги уже инвестировали в создание этой деревни на территории бывшего кемпинга около полумиллиона евро, из них 25 тысяч евро — на собственный Tiny House площадью около двадцати квадратных метров. Сейчас здесь насчитывается уже 24 жилых домика, в ближайшее время прибавится ещё около десятка.

Три из них сдаются туристам, в остальных — жильцы постоянные. В следующем году здесь хотят обзавестись общим огородом, заложить фруктовый сад, завести кур.

Для семей с детьми предусмотрели специальные модули — отдельные детские комнаты-пристройки, которые можно будет передавать другим жильцам, когда дети вырастут.

Банки, в которые супруги обращались за кредитом, отнеслись к идее скептически. Местным властям потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в юридических и бюрократических вопросах, прежде чем выдать необходимые разрешения.

Однако сейчас деревня привлекла к себе внимание. Посмотреть на неё стали ездить целыми автобусами, так что пришлось вешать табличку о том, что территория — всё же частная собственность.

Организаторы проекта, по их словам, получают запросы от коммунальных политиков из самых разных уголков Германии.

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Посольство ФРГ в РБ