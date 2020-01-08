На Рождество в Слуцке застрелился мужчина

Первый раз случчанин выстрелил из травматического оружия в область лица, второй выстрел был в голову на поражение. Это произошло во вторник, 7 января, в Слуцке на улице Малое Журово.

По информации «Кур'ера», отговорить от самоубийства мужчину пытались родственники, а именно сын. На месте происшествия присутствовала «скорая», милиция, однако случчанин не подпускал сотрудников к себе. Уговоры продолжались более двух часов, но безуспешно — он всё равно выстрелил в себя.

В обстоятельствах гибели 55-летнего жителя Слуцка разбираются следователи.

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«По данному факту проводится проверка, назначена судмедэкспертиза по установлению точной причины смерти», — сообщила «Кур'еру» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Добавлено и обновлено в 13.35. Информация от «скорой» о том, что житель Слуцка пытается покончить жизнь самоубийством, в милицию поступила в 15.50 7 января. Мужчина, предположительно, находился в состоянии психоза.

Когда сотрудники милиции приехали на место, они увидели на одежде и лице случчанина следы крови. В кармане он прятал какой-то предмет, идентифицировать который не представлялось возможным.

Выяснилось, что до прибытия милиционеров и медработников житель Слуцка выстрелил себе в область лица из травматического пистолета. С мужчиной в течение 1,5−2 часов велись переговоры, при которых присутствовал его сын. Но случчанин не подпускал его к себе ближе чем на 5 метров. В автомобиль «скорой» для оказания помощи мужчина идти отказался.

Переговоры ни к чему не привели — случчанин выстрелил себе в голову в области виска. По пути в больницу он умер, пишет «Слуцкий край».

Обновлено в 12.09. Ранее погибший не служил в правоохранительных органах, о чём предварительно сообщалось в новости. Некорректная информация удалена, приносим свои извинения. Неточность возникла из-за того, что, по информации «Кур'ера», в этот же день, 7 января, ушёл из жизни бывший сотрудник милиции. В течение 12 лет он занимал одну из руководящих должностей в Слуцком РОВД. В среду, 8 января, состоятся похороны.