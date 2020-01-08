Зима в Слуцке: в декабре 23 дня шёл дождь

В декабре практически каждый день — 23 дня из 31-го — были зафиксированы осадки: мокрый снег и дождь. Только шесть декабрьских дней в Слуцком районе лежал снежный покров.

Об этом «Кур'еру» сообщила Надежда Пашко, начальник метеостанции «Слуцк».

Она отметила, что в первой декаде нового года самый тёплый день был 1 января — воздух прогрелся до 2,8 градусов тепла. Температурный режим сейчас на 3−5 градусов выше нормы.

«Тёплая первая декада января встречается довольно часто.

Если взять последние 40 лет, то тепло в первой неделе года было в 23 случаях, —

говорит Надежда Пашко. — Какая погода ожидает случчан дальше и будут ли ещё морозы, говорить рано. Таких долгосрочных прогнозов у нас пока нет".

Реклама

Несмотря на аномальную зиму для обывателей, температурный режим в Слуцке побит не был.

Самый тёплый день за последние 40 лет был 10 января 2007 года — 10,5 градусов тепла.

за последние 40 лет был 10 января 2007 года — 10,5 градусов тепла. А самый морозный — 7 января 2003 года, температура опустилась до 32 градусов ниже нуля.